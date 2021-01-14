疫情反彈 北京河北相互封鎖 黑龍江全省禁足

2021年1月12日，在與中國河北省交界處的北京郊區，“志願者們”在盤查進入北京的汽車。

法新社周三在一篇題為“中國重新封鎖”的疫情報道中稱，本來已大範圍控制住疫情的中國，近來因多地重現疫情，引發當局極端嚴厲的控制。

廣告 繼續瀏覽後續

與俄羅斯接壤的黑龍江省13日通報，13日零時至晚間7時，當地新增確診新冠病例40例，無癥狀感染者50例，該省省委書記張慶偉星期三宣布全省進入“應急狀態”，下令全省3750萬居民原地不動。另外，該省擁有500萬人口的綏化市在發現45例無癥狀感染病例後，已於周一封城。

根據官方公布的數字，周三全國新增115確診病例，這是自七月份以來24小時之內最高的確診數字。

黑龍江之外，緊鄰首都北京的河北省省會石家莊，13日零時至12時新增確診病例26例，無癥狀感染者2例，中國疾控中心主任馮子健對中國媒體表示，石家莊疫情相比前幾次的聚集性疫情，病例多，發展快。石家莊已全面封城，車輛人員不準出本市。中國衛健委新聞發言人米鋒周三介紹：中國國內多地報告本土散發病例和聚集性疫情，呈現持續時間長、涉及範圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特徵，有些地方出現了社區傳播、多代傳播。

目前，除非有緊急事情，河北省已下令禁止7600萬居民離開本省。

由於北京外圍大半部被河北省環繞，北京市已下令採取嚴防死守措施，綜述中國媒體和中央社報道，北京市聯外道路幾乎都已管制車輛，只出不進，在相互封鎖措施下，北京與河北的陸路交通形同斷絕。

北京市除嚴管陸路交通外，市內舉辦的活動，甚至官方舉辦的記者會，也把是否到過河北列為是否開放進場的依據。比如中國國務院新聞辦14日下午舉行的“優化營商環境條例”實施情況記者會，就規定2020年12月10以後未去過河北石家莊、邢台、未與兩地人員接觸；在21天內未去過河北其他地區、未與當地人接觸，才能參加。另外，河北廊坊市火車站工作人員11日提醒旅客，“所有的人不得再進京了，你回來之後再出不去了，希望大家提前做好準備工作，明天就不要來了，來了也進不去北京。”

中國全國兩會應於3月4日至5日相繼召開，在全國兩會召開前，各地應先舉行兩會，省級兩會通常都安排在春節前的一月，最晚2月初舉行，但河北等地已因為疫情蔓延延期舉行。

中國媒體報道，河北省人大11日宣布，原定21日開幕的河北省人大會議，因防疫需要延期舉行，具體召開時間另行決定。

2020年疫情率先爆發的湖北省目前只決定於1月下旬召開省人大會議，但直到目前，尚未明確具體日期。另外，廣東省原本於去年11月27日決定省人大會議於今年1月27日召開，但在12月22日省人大常委會開會審議調整省人大會議召開時間的決定草案，但草案及審議結果一直沒有公布，形同確認廣東省兩會將延後舉行。

中國去年因疫情嚴重，全國兩會被迫推遲至五月舉行。