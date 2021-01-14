維護南海自由 美國宣布禁止參與填海軍事化中國人士入境

美國國務卿蓬佩奧周四宣布，美國將採取進一步行動維護南海自由，對參與南海大規模填海、建造與軍事化活動的中國籍人士實施簽證限制措施，包含國有企業主管、中共與人民解放軍海軍官員等。美國商務部將中石油列入出口管制實體清單。路透社報道，小米被列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單。

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蓬佩奧周四發布聲明宣布新一波南海相關制裁措施。凡是涉入大規模填海、建造與或軍事化南海爭議島嶼，或透過威脅等手段阻礙東南亞聲稱擁有南海主權國取得南海離岸資源的中國籍人士，未來都禁止入境美國。

蓬佩奧表示，這批被禁止入境的中國籍人士包括國有企業主管、中共與人民解放軍海軍官員；這些人士的直系親屬也可能面臨相同簽證限制措施。

蓬佩奧指出，美國商務部周四稍早也以參與中國脅迫其他聲稱擁有南海主權國行動為由，將中國海洋石油新增到出口管制實體清單。蓬佩奧說，美國與所有守法國家在維繫自由開放南海上有深遠利益。他強調："不論軍事與經濟實力強弱，所有國家都應能享受國際法所保證的權利與自由，根據1982年（聯合國）海洋法公約內的規定，而無需畏懼受到脅迫。"

蓬佩奧還表示，在軍艦護送下，北京持續派遣漁船隊與能源探勘船到這些東南亞國家海域運作，並騷擾上述國家在該區域的油氣開發。

蓬佩奧重申："美國與依據國際法，試圖捍衛自身主權權利與利益的東南亞國家站在一起。我們會持續採取行動，直到北京停止在南海的脅迫行為為止。"

中央社說，為反制中國南海軍事化，美方近幾個月來不再在南海問題上採取模糊立場。蓬佩奧去年7月曾發表聲明，正式反對中國關於南海"完全非法"的主張，並強調世界不會允許中國將南海當成自家海上帝國。這是美方首次正式就南海爭議反對北京特定主張。 同年8月，美國商務部以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交通建設公司子公司在內等24家中國國企祭出制裁。國務院當時也對相關人士祭出簽證限制措施。

在商務部將中海油列入出口管制實體清單的同時，美國商務部也將北京天驕航空產業投資有限公司（Skyrizon）列入"軍事最終用戶"（MEU）清單，原因是這家公司具有開發、生產或維修軍品的能力，例如軍機發動機。

據中央社報道，美國商務部長羅斯表示，"中國在南海的魯莽和好戰行動，以及為其軍事化努力而積極獲取敏感知識產權和技術，對美國國家安全和國際社會安全構成威脅。" 羅斯說："在解放軍威嚇中國鄰國的行動中，中海油扮演惡霸，中國軍方持續從政府為邪惡目的所採取的軍民融合政策中受益。"

商務部說，中海油"屢次騷擾和威脅南海的海上油氣探勘及開採，目的是升高包括越南在內有利害關係的外國夥伴的政治風險"。

羅斯也表示，中國國有公司北京天驕航空積極推動取得外國軍事技術並加以本土化，對美國國家安全和對外政策利益構成重大威脅。

另據路透社消息，小米被列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單。路透社引述文件報道，美國特朗普政府將9間中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米，以及飛機製造商中國商用飛機。報道說，這些企業將受到一項新的美國投資禁令約束，禁令要求美國投資者在今年11月11日後，不能夠再持有這些企業的股份。 美國高層官員此前表示，新的行政命令確保美國保留關鍵工具，保障美國投資者免於資助中國軍事現代化。