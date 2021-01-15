中印邊境緩和？傳雙方獲准隨時開槍

中印軍隊在邊境的對峙持續。網絡14日流傳中方在中印邊境第一線部署的坦克及狙擊手情況，印度媒體亦報道，印度國防參謀長13日到前線視察，以及密切監視中方近日在邊境舉行的演習。另外，有消息指，中印雙方在班公湖以南的熱欽山口對峙仍未緩和，兩軍甚至已下達可以開槍的命令。印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）周四齣席軍方活動時，不點名警告中國，指印度士兵有能力對任何想要損害印度自尊的“超級大國”做出適當回應。

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據蘋果日報引述多家媒體報道說，中印衝突，解放軍狙擊手瞄準印軍，傳雙方獲准隨時開槍。

有中國軍事博主14日在網上發放多組解放軍在中印邊境的照片，顯示兩軍在熱欽山口的最新對峙情況，除了有數輛88B型主戰坦克出現外，也有士兵持QBU-88式狙擊步槍在防線向印方瞄準，並曝光了解放軍的前線簡易營地，看到數名士兵就地睡下休息。有中國網民表示，對士兵在惡劣的邊境環境駐守感到敬佩。

印度《歐亞時報》13日報道，指解放軍近日在距離印軍位於陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi，DBO）的空軍基地僅36公里舉行大型軍事訓練，印方正密切監視。印媒又引述港媒《南報早報》日前的報道指，中國正在邊境撤走約1萬名士兵，因北京意識到雙方在如此極端的氣候條件下爆發衝突可能性極低。

印媒報道指，印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）駁斥了在邊境減少軍隊的提議，強調上述的地點為戰略要地，不能放鬆。另外，印度國防總參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）在周一（11日）及周二也到了中印邊境的拉達克地區視察前線哨所及部隊。

據該報道說，對於中印兩軍在熱欽山口的局勢，中國人權民運信息中心周四表示，兩軍對峙持續，最接近時僅距數百米，雙方動用坦克及狙擊手。該中心聲稱獲知，兩軍的狙擊手已互相瞄準，並獲明確指示可以開槍。

中印雙方去年6月爆發數十年來最嚴重邊境衝突，僅印方已造成20名士兵死亡。之後雙方仍有零星衝突，甚至打破不開槍的協議，兩國不斷在邊境增兵，經8輪軍長級談判局勢仍未緩和。

據該報道引述印度《歐亞時報》，新浪微博，中央社消息說，至本月，解放軍1名士兵在8日凌晨據稱迷路，進入印方控制範圍，局勢一度緊張。印度媒體於周日（10日）發放兩軍裝甲部隊在9日熱欽山口對峙的照片。中國官媒央視也在同日發布解放軍在已結冰的邊境斯潘古爾湖訓練的短片。而走失的中方士兵在11日已獲印方送還。