中國首富鍾睒睒未解釋突辭董座

中國首富鍾睒睒因“個人原因”辭去萬泰生物公司董事長等一切職務後，萬泰生物股價翌日應聲大跌9.66%，單日市值蒸發人民幣120.54億元。據消息，接替董事長一職的邱子欣是萬泰元老級人物，也是公司上市發行的發起人之一。有投資者認為，相較於無任何醫學相關背景的鐘睒睒，廈門大學化學系出身的邱子欣接任董事長，可能對公司今後的發展更加有利。

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據中央社消息，中國首富鍾睒睒突辭董座致萬泰生物股價大跌。消息說，農夫山泉創辦人鍾睒睒因持有農夫山泉及萬泰生物兩家上市公司股份，被富比世列為中國暨亞洲首富。他13日辭去萬泰生物董事長等職務後，公司股價14日大跌，市值蒸發人民幣120.54億元。

賣水起家的鐘睒睒，1日因持有農夫山泉及萬泰生物兩家上市公司股份價值786億美元，被富比世（Forbes）列為中國暨亞洲首富。萬泰生物此前投入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發，但如今進度落後給同行，鍾睒睒突傳辭職，引發市場關注。

該報道說，萬泰生物13日晚間公告稱，根據公司經營發展規畫，為實施疫苗產業基地建設項目，公司擬與羅格朗（北京）電氣有限公司簽署房地產買賣合約。這次投資項目是用於“鼻噴新冠疫苗”生產線的建設，總金額為4.69億元。公告並稱，目前該公司研發的鼻噴新冠疫苗尚處於二期臨床試驗階段，“研發進度並不及同行”。如果未來產品不能順利研發或者研發成功後市場空間有限，公司可能面臨生產工廠及產品調整，將對公司經營業績產生一定影響。

這份公告後段還提到人事變動，稱鍾睒睒因“個人原因”辭去萬泰生物董事、董事長等職務，且辭職後將不再擔任萬泰生物任何職務，由公司總經理邱子欣接任董事長一職。鍾睒睒直接及間接方式持股佔75.15%，仍是公司的實際控制人。

據消息，鍾睒睒與萬泰生物結緣於2001年的一項併購案。萬泰生物2020年4月頂着“首個國產HPV疫苗”的光環在上海證券交易所上市。上市之初，曾締造連續26個漲停板。

對於鍾睒睒辭職的原因，消息引述萬泰生物董秘辦的相關人士表示，這是他的個人選擇，此後將不再參與公司的管理和經營。但由於鍾睒睒仍是公司實控人，未來公司的一切重大事務仍需他的參與。

據消息說，接替董事長一職的邱子欣是萬泰元老級人物，也是公司上市發行的發起人之一。有投資者認為，相較於無任何醫學相關背景的鐘睒睒，廈門大學化學系出身的邱子欣接任董事長，可能對公司今後的發展更加有利。