法新社調查：中國2020年GDP增長為40年來最低

中國下周一（1月18日）將公布2020年經濟增長狀況，據法新社的專家調查指，儘管由於對新冠疫情的控制、中國年底經濟的活躍恢復，但受疫情整體影響，GDP年增長率仍將是40年來的最低。

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根據法新社對13位專家的調查的評價預計，2020年中國國內生產總值GDP增長約為2％。 大幅低於2019年的6.1％，儘管中國是疫情下全球為數不多實現GDP正增長的國家之一。而2019年的GDP增長已是中國近30年來的最低。

作為第一個受新冠疫情衝擊的國家，中國經濟遭遇了前所未有的遏制措施，去年第一季度曾出現-6.8％的歷史性下滑。 隨着疫情從春季開始逐步緩解，GDP反彈，第三季度同比實現增長4.9％。參加法新社調查的專家分析認為，第四季度經濟復蘇趨勢更為顯著，預計應實現季度增長6.3％。 牛津經濟研究公司分析師湯米•吳指出，中國第四季度GDP或恢復至疫情前的水平，主要是得益於強勁的出口、投資的增長和家庭消費的復蘇。

在世界大部分地區仍受病毒肆虐時，口罩等醫療產品以及計算機等遠程辦公設備的強勁需求促進了中國出口。12月中國出口同步增加了18.1％。

荷蘭合作銀行（RaboBank）分析師拉菲·海亞特（Raphie Hayat）認為，在特朗普離任、拜登治下的美中貿易緊張趨緩的情況下，預計今年中國經濟將“強勁反彈”，不過他也同時警告，在疫情發展的不確定性持續下，家庭消費不會恢復如前。中國通過篩查測試，封鎖隔離和嚴密追蹤等措施很大程度上遏制了疫情。除了有局部爆發外，居民大部分生活已恢復。 但若干領域仍處境困難，尤其是服務業、如旅館、飯店和休閑業等。

國際貨幣基金組織上周警告，疫情對內需的影響仍在，該機構對今年中國GDP增長預期下調了0.3點，為7.9％。