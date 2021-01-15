美英加聯合 禁止進口中國在新疆強迫勞動生產的產品

美國，英國和加拿大在本周分別宣布禁止從中國進口新疆強迫勞動力生產的產品包括棉花及番茄，顯示世界最有影響力的三大國加大對中共在新疆強迫被拘留的維族人從事勞動的壓力。

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美國政府在本周三13日宣布，美國禁止進口來自新疆的、強迫勞動力生產的棉花及番茄製品，旨在打擊當地存在的強迫勞動的情況，該禁令允許海關官員禁止進口他們懷疑用新疆原材料製成的產品，無論這些產品是直接從中國進入美國，還是從其他國家進口。

在隨後不到48小時內加拿大和英國都做出限制與新疆有關的商品入境。外交大臣拉布表示要保證在英國商店出售的商品不是來自新疆強制勞動營。隨後加拿大也加入，宣布禁止進口其認為是由中國強迫勞工在新疆地區生產的商品。渥太華在一份聲明中表示，對有關中國當局鎮壓維吾爾族和其他少數民族的報導“深感關切”，並敦促與新疆地區有聯繫的企業檢查自己的供應鏈。

法國《解放報》分析指出在美國領導下，世界最有影響力的三國國家聯合決定禁止進口涉嫌新疆強迫勞動營生產的產品。該報指出坐落在中國西部部的新疆地區有1100萬維族人，4年前爆出中國政府在當地設立多個強制維族人勞動的再教育營，被關押的維族人受到迫害。2020年12月公布的一份調查顯示至少有50萬維族人被教育，他們中一些人在拘留營中遭受酷刑、強迫絕育、墮胎、性虐待及政治洗腦等嚴重侵犯人權行為。

美國本周宣布的禁止進口來自新疆的、強迫勞動力生這也是在不到一年以來，美國海關針對新疆產品再次發出的暫扣令。2020年12月，美國海關官員已經宣布禁止來自新疆建設兵團生產的棉花製品，該經濟和準軍事組織生產了新疆地區的大部分棉花，而新疆棉花佔中國總產量的85%，佔世界棉花生供應的20%。分析認為本次禁令可能會導致全球紡織業供應鏈重新調整。

特朗普政府在即將結束任期內宣布禁止從中國新疆進口棉花和番茄，以及所有用這些原料製成的產品，理由是該地區的人權侵犯和強迫勞力的廣泛使用，會導致美國每年損失90億美元。

法國國際信息和前瞻性研究中心(CEPII)主任塞巴斯蒂安·讓認為禁止進口新疆強迫勞動產品不會讓中國經濟崩潰，也很難預測其政治方面的影響，就是無法知道是否能夠改變當地維族人的處境。他認為中國政府會迅速採取不正面出擊的回應措施，從此前中國政府如何對待澳大利亞就讓人一目瞭然。澳大利亞曾經要求在中國查找最先在武漢爆發的新冠病毒，引起中國政府的極度不滿。

塞巴斯蒂安·讓強調雖然國際社會無法"強加於中國"，促使中國政府做出改變，但是這些出於政治考慮的經濟制裁手段會產生影響，特別是制裁行動來自在國際上最有重要影響力的三個國家聯合行動，而且目前國際社會對中共的不滿越來越嚴重。