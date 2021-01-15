12港人律師之一盧思位對吊銷執業證作出公開回應

中國四川成都的維權律師盧思位1月 15日收到到四川省司法部門的通知，他被正式吊銷律師職業證書，官方的理由是他在推特上轉發的推文危害國家安全。盧思位律師近年來辦理多起敏感案件，包括余文生案、覃永沛案、港人偷渡案、王藏案等。

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1月13日在成都舉行的吊銷營業證聽證會上，他的代理人程海和謝燕益被阻擋報警後進入聽證現場。前去旁聽的其他人士律師謝陽以及於文生律師的妻子許艷等都被驅趕，其中還包括在現場的十位西方使館的工作人員。

盧思位1月15日在網絡發表文章對被官方吊銷執業證作出了正式的回應，指出上述處罰決定的事實依據及法律依據違反聯合國《世界人權宣言》第18條、第19條、《關於律師作用的基本原則》第20條、第23條、《中華人民共和國憲法》第35條、《律師法》第37條所確定的基本原則，他本人對此不予認可並保留申請行政複議及提起行政訴訟的權利。他還向因此而受到影響的當事人及客戶表達深深的歉意。

盧思位是12港人偷渡案中喬映瑜家屬委託的律師。他曾經向媒體表示，當初他在接辦案件時並沒有想到過他的命運會因而改寫，也沒有想到案子會如此複雜。

另一位香港家屬委託的律師任全牛，正就河南申請當局就吊銷他的律師證舉行公開聽證會。

無論十二港人案是否是兩名律師被吊照的決定因素，他們在此前都表示，對此無怨無悔。

以下是民生觀察網站的鏈接：

盧思位——對吊銷律師執業證書的回應

https://www.msguancha.com/a/lanmu50/2021/0115/20654.html