北京一食品廠男廁病毒檢測曝陽性

據江蘇省官方通報，北京一家食品公司的男廁驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性，生產的麵包部分銷往江蘇宿城區，但尚未進入市面。官方稱相關人員、物品及環境采檢均為陰性。北京官方通報疫情未確定是否提及北京食品廠男廁病毒檢測有陽性結果。有網問，“為什麼想起去男廁檢查，女廁有沒有檢查？那麼下一步是不是下水道、化糞池都檢查一下？ ”

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據中央社今天報道稱，不只雪糕冷凍食品，北京食品廠男廁病毒檢測陽性。

江蘇省宿遷市人民政府官方微博宿遷之聲今天發布，宿城區疾控中心於13日晚間11時接獲通報，指出北京一間食品公司男廁的核酸環境樣本檢測呈陽性，這家公司所生產的部分麵包半成品，部分銷往南京後，再運送至宿城區。通報稱，這批運至宿城區的麵包共268箱，是由當地的大潤發超市訂購。

據通報指出，獲報後已經針對宿城區相關人員、物品及環境樣本進行采檢，截至目前共針對16名相關接觸人員、9件麵包半成品及包裝樣品、24件環境樣品進行核酸檢測，結果均為陰性。相關接觸者也進一步執行健康管理措施。

疫情爆發以來，中國多次在不同的外在環境樣本中檢測出核酸陽性，早期是一連串進口冷凍外包裝食品，並引起多位碼頭工人或冷凍倉儲人員被感染；去年底到今年初，則通報多件汽車零件外包裝驗出病毒。

該報道說，天津市疾控部門14日通報，從當地一家食品公司送檢的雪糕樣本，驗出病毒陽性。

中央社說，雖然被點名的食品公司尚未做出回應，不過已經引起不少中國網友議論，有些人呼籲公布廠商名字以及麵包流向；有些人感嘆，雪糕跟麵包都不安全了，接下來還什麼能吃？另也有人不解“為什麼想起去男廁檢查，女廁有沒有檢查？那麼下一步是不是下水道、化糞池都檢查一下？ ”