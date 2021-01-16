百人會改選 駱家輝接任主席

美國華人精英組織“百人會”15日宣布，前商務部長、前駐中國大使和前華盛頓州州長駱家輝(Gary Locke)，當選新一任理事會主席，將於今年5月百人會年會期間與現任主席王恆(Roger Wang)交接。

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據世界日報今天報道說，百人會(Committee of 100)主席王恆交棒，駱家輝接任。消息說，百人會每三年改選主席，新一屆理事會成員包括主席駱家輝，副主席為Megatoys創始人胡澤群(Charlie Woo)，首席財務官為前加州財務長江俊輝(John Chiang)，總法律顧問為McDermott Will & Emery LLP律師事務所合夥人朱威信(Wilson Chu)。

駱家輝出生於華盛頓州西雅圖，於1997年至2005年擔任華盛頓州州長，是美國首位華裔州長，2009年至2011年擔任聯邦商務部長，前總統歐巴馬於2011年3月9日任命駱家輝為駐中國大使，同年7月參議院通過任命，他成為首位華裔美國駐中大使，直到2014年2月卸任。

據該報道，駱家輝在2020年曾參加美國華人博物館(MOCA)舉辦的美國族裔問題座談會，與百人會前會長吳華揚(Frank Wu)對話，也曾參加拜登華裔助選團(Chinese American for Biden)線上成立大會，指出華裔需要一個講真話、能把每個人團結起來解決問題的總統。