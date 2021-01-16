蓬佩奧再批中國隱瞞疫情並促世衛施壓北京

據美國國務卿蓬佩奧指控，早在2019年秋天，中國病毒研究所人員就出現感染新型冠狀病毒的癥狀。蓬佩奧在一項聲明中呼籲日前抵達武漢的世界衛生組織團隊，應就取得新資訊一事施壓中國政府。

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據法新社報道，美國國務卿蓬佩奧指：早在2019秋天武漢研究所就有COVID確診。

美國國務卿蓬佩奧15日表示，早在2019年秋天，中國病毒研究所人員就出現感染新型冠狀病毒的癥狀。蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中呼籲於本周抵達武漢的世界衛生組織（WHO）團隊，應就「取得新資訊一事施壓中國政府」。據蓬佩奧說：「美國政府有理由相信，早於首例確診病患出現前，（武漢病毒研究所）數名研究人員在2019年秋天就已出現病症，他們的癥狀與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與一般的季節性流行病一致。」

蓬佩奧表示，這與研究所內無人感染COVID-19或相關病毒的報告相抵觸。

蓬佩奧說：「北京一直到今天仍扣住科學家所需的重要資訊，拒絕拿出用以保護世人免於這個致命病毒及下一個病毒的重要訊息。」

法新社說，COVID-19在2019年底首度在武漢被發現，隨後席捲全球，迄今導致超過200萬人喪命、9200多萬人感染，並重創全球經濟。據世衛表示，找出病毒是如何從動物到人類的傳染途徑，對避免未來的疫情爆發非常重要。

法新社說，再過數日就要下台一鞠躬的特朗普政府持續拿COVID-19議題批評中國，特朗普本人也一直「中國病毒」掛嘴邊。美國迄今累計逾39萬人染疫病歿。