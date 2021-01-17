世衛執委明起審議疫情一年獨立報告 傳劍指世衛與中國

世界衛生組織將於周一（18日）起舉行第148屆執行委員會議，審議由“疫情大流行防範和應對獨立小組（IPPR）”提交的報告，當中指對世衛組織是次判斷病毒大流行的能力“嚴重有限”感到震驚，又認為中國發現新冠疫情後，地方和國家衛生部門原本可以在1月更有力地實施公共衛生措施。

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據東網今天報道說，專家組批世衛領導能力低下，中方應更早嚴厲防控新冠肺炎。

世衛將舉行執行委員會議，審議由“疫情大流行防範和應對獨立小組（IPPR）”提交的報告。據獨立小組最新報告認為，世衛需加強領導衛生工作，更指世衞衛在驗證疾病爆發報告，以及部署資源遏止疫情的能力嚴重有限（gravely limited）。另外，報告質疑世衛協調能力緩慢，遲遲未能因應疫情召開突發事件委員會；又未能及時判斷出疫情具“大流行”潛力，喚醒國際關注應對。

據該報道說，另外，新冠病毒溯源國際專家組的13名成員已抵達武漢接受隔離。美國《紐約時報》報道認為，中方擔心調查會引起外界重新關注中國政府早期處理疫情方式；批評中國政府一再阻撓調查組進入。紐約時報報道引述世衛專家組成員、荷蘭病毒學家哥柏文斯（Marion Koopmans）指，專家組會整合由中國科學家提供的資料，並向中方提出希望得到的資料。有專家認為，小組調查的準確度，取決於中方釋出多少關鍵資料。