台桃園選民罷了王浩宇 獲人民日報暗贊消除台獨禍根？

台灣民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案昨日正式通過，中國大陸黨媒《人民日報》海外版今（17日）中午以“消除台獨禍根才有台海和平穩定”為題發文。有趣的是，儘管這篇文章並未點名王浩宇，但發文時間選在罷免案通過隔天，且以文章里篇幅最少的“台獨禍根”入標，是否隔空評論王浩宇罷免案，據東森新聞說留下不少想像空間。

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據東森新聞今天報道說，王浩宇被罷免隔天，人民日報發文“消除台獨禍根” 引遐想。消息說，針對王浩宇罷免案，新加坡媒體《聯合早報》最先以“民進黨桃園市議員王浩宇被罷免”為題，報導相關新聞。該報引述國民兩黨的說法，像是“展現台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去”，以及“從地方到中央，不論政務首長或民意代表，都要繼續堅持理念、克盡職守，實踐對人民的承諾，全心全意為台灣打拚。”

至於人民日報，則是在17日以“消除台獨禍根才有台海和平穩定”為題發文，文章前半段以“新年對台紅包”為主，指出福建省有關部門彙集並向社會公布首批225條台胞台企同等待遇清單。之後，便大篇幅描述過去一年台海情勢複雜嚴峻，但大陸處變不驚，以高度的戰略自信和戰略定力引領兩岸關係的航船克難前行，穿越激流險灘。像是去年1至11月，兩岸貿易額達2356.9億美元，同比增長13.8%，顯示大陸的發展進步將對兩岸經濟合作產生強大賦能。文章最後，才轉回到政治層面，抨擊台灣當局勾連外部勢力，挾洋自重，“謀獨”挑釁言行不斷升級。隨着大陸採取一系列有效措施，“事實證明，越來越多的台灣同胞已經認識到，兩岸關係好，台灣同胞才會好；消除“台獨”禍根，才有台海和平穩定。”

東森新聞說，值得注意的是，這篇996字的文章並未點名王浩宇，但發文時間選在罷免案通過隔天，且以文章里篇幅最少的“台獨禍根”入標，是否隔空評論王浩宇罷免案，留下不少想像空間。