路透社：特朗普要求英特爾等芯片商部分撤銷對華為銷售許可證

路透社引述消息人士報道，特朗普政府通知包括芯片生產商英特爾(Intel)在內的幾家華為供應商，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，並打算拒絕其他幾十個向這家電信公司供貨的申請。中國外交部回應稱，這是特朗普政府採取的“焦土政策”，目的是為拜登政府製造障礙。

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當選的美國民主黨總統拜登將在周三宣誓就職。特朗普政府在任期最後幾日仍對中國採取一系列行動，這被認為或許是特朗普任期內對華為的最後舉措，也是美國政府長期以來旨在削弱華為所採取的行動最新一招。

特朗普政府將華為這家全球最大的通訊設備生產商視為美國國家安全威脅。於2019年5月以國家安全為由，將華為列入商務部的“實體清單”，限制供應商向華為出售美國貨品和技術，但期間仍允許向華為供應某些貨品。

路透看到的電子郵件顯示，美國半導體協會周五表示商務部已發布了“否決多個對華為出口許可申請的意向，並取消了至少一個此前發放的出口許可”。匿名消息人士稱，取消不止一個許可。其中一名消息人士表示，從四家公司撤回了八份許可證。

華為與英特爾的一位發言人不予置評，美國商務部表示，無法評論具體的許可決定，但表示該部門將繼續與其他機構合作，用“一貫地”以“保護美國國家安全和外交政策利益的方式”實施許可政策。

美國半導體協會的郵件稱這次行動涉及半導體行業“範圍很大的”產品，並詢問企業是否收到了通知。該郵件還指出，企業已經等待許可決定“數個月”，現任政府還有不到一周時間就離任，處理此事是個挑戰。

美國半導體協會的發言人未立即回復置評請求。

消息人士稱，在此次行動前，約有價值1,200億美元的150個出口許可等待審批，由於美國政府各機構無法達成一致，這些許可尚未得到批准。

中國媒體報道該消息時指出，英特爾華為許可證被禁，可能是特朗普下台前夕最後一搏。

對特朗普政府吊銷英特爾等企業對華為出口許可，中國外交部新聞發言人華春瑩周一回應稱： “現在有很多媒體包括美國的媒體都指出，現在美國現政府正在實施’焦土政策’，忙着燒毀每一座橋，目的就是要為即將上任的美國的新政府製造障礙，我想這一點大家都是看得非常清楚的。”

華春瑩同時表示，美方的所作所為是赤裸裸的霸凌行徑，違背了其一貫自我標榜的市場經濟和公平競爭的原則，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，也損害美國自身的利益和形象。

華春瑩稱，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止無理打壓外國企業的錯誤行為。並將繼續採取必要措施維護中國企業的正當的權益。