中國維權律師余文生入圍馬丁恩納爾斯人權獎最後角逐

根據總部設在日內瓦的馬丁恩納爾斯人權捍衛者獎基金會1月18日公布的消息，中國維權律師余文生入圍2021年度該獎最後角逐。另外兩名可能最終獲得此獎的入圍者分別是沙特阿拉伯積極推動女性駕車權利的魯嘉因-哈德洛爾（Loujan al-Hathloul）和土庫曼斯坦攝影記者蘇爾坦-阿齊洛娃（Soltan Achilova ）。余文生入圍這項著名的人權獎恰逢他本人失去自由三周年 。余文生的妻子許艷女士接受本台電話採訪時，為余文生有望獲獎感到高興，同時也認為這也是對中國維權律師群體的一種鼓勵：

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許艷：“非常感謝大家對余文生律師案件一直的關注和幫助。作為妻子，獲知他獲得2021年馬丁恩納爾斯人權獎提名，我首先代他感到高興，同時，我認為，這個獎項不只是余文生一個人的榮譽和對他之前改善和促進人權法治工作的支持和肯定，也是對在困境中依然在堅持和努力的其他維權律師和人權捍衛者的鼓勵，因為畢竟（他們）處境非常艱難。其實，這也是這個獎項的目的。我相信這個獎項不是對余文生一個人的支持和榮譽，也是對困境中的其他維權律師和人權捍衛者的鼓勵。”

余文生因2018年1月19日中共19大二中全會時發表要求修憲的公民建議書，要求政治改革而於次日被捕。 2020年6月，他被徐州法院以煽動顛覆國家政權罪判刑4年。同年12月13日，江蘇高級法院駁回其上訴，維持原判。余文生此前曾參與多項法輪功學員訴訟的辯護，也因為為2014年香港雨傘運動支持者辯護、為709大抓捕行動中維權律師辯護而兩度被警方帶走關押。

而余文生自2018年年初再度被捕後，其妻子許艷只是在今年1月14日才被獲准與余文生視頻會見。許艷對本台表示，

許艷：“這是三年來我第一次與余文生律師會見。之前三年，一次都沒讓見，而且一次也沒讓通信。這是一種非常不人道、非常殘酷的對待。我給他寫的信件被退回，我也從來收不到他的信件。這種方式非常殘酷，事實上也違反很多法律權利。因為從法律規定來說，不可能或者說不應該讓一個家庭這麼久不見面。所以說，他們對余文生律師案的處理既違反法律規定，又非常不人道。當然，在這之前，他們對余文生案的處理違反法律的地方非常多，包括秘密開庭，秘密判決。而且，近三年間，一直沒有讓律師會見他。”

許艷希望當局能讓有北京戶口的余文生回北京服刑，方便在北京的妻兒前往探望。

余文生入圍2021年馬丁恩納爾斯人權獎恰逢中國維權律師處境日益艱難。越來越多的律師因參與被當局認為是敏感的案件而被吊銷執照。參與12港人案的四川律師盧思位幾天前剛剛被四川省司法廳確認吊銷執照；曾參與法輪功學員訴訟辯護、參與公民記者張展案辯護以及12港人案的河南律師任全牛也接到將被吊銷執照的通知。原定19日的相關聽證會目前延期。

馬丁恩納爾斯人權獎基金會定於2月11日宣布該獎的最後得獎者。馬丁恩納爾斯人權獎以1991年去世的人權組織大赦國際的首任秘書長名字命名。是人權領域的知名獎項。評獎委員會由全球十個最有影響力的人權團體的代表組成。