中國嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇周一說，這次取回的月壤重量小於最初的目標，月球探測器嫦娥五號所帶回來的月球樣本重量為1.731公斤(3.8磅)，低於2公斤(4.4磅)的目標。根據其他國家過去的考察數據，這次探月任務對月球岩石密度的估計是每立方毫米1.6克。根據該數字，嫦娥五僅工作12小時後就停止了採樣，顯然認為取樣重量已達到目標。而嫦娥最初計畫用22個小時來完成月面採樣工作，但實際上，她在12個小時後就停止了工作。”儘管月土不多，中國仍願與外國科學家共同研究。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，中國月球採樣重量低於目標，但仍願與外國科學家共同研究。

據中國嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇周一說，這次取回的月壤重量小於最初的目標，上個月，月球探測器嫦娥五號所帶回來的月球樣本重量為1.731公斤(3.8磅)，低於2公斤(4.4磅)的目標。中國成為有史以來第三個獲取月球樣本的國家。

據裴照宇表示，根據其他國家過去的考察數據，這次探月任務對月球岩石密度的估計是每立方毫米1.6克。根據該數字，嫦娥五僅工作12小時後就停止了採樣，顯然認為取樣重量已達到目標。中國嫦娥五號任務新聞發言人裴照宇說，“但是，從測試來看，實際密度可能沒有那麼高，”裴照宇記者說。 “我們最初計畫用22個小時來完成月面採樣工作，但實際上，我們在12個小時後就停止了工作。”

據裴照宇說，但中國仍然願意與包括美國在內的所有國家合作研究樣本。

消息沒有提及至此各國登月采壤是否在同一月球區域，而不同區域表貌是否有土壤密度不同可能細節。