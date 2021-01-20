台灣駐美代表正式獲邀出席拜登就職大典 四十年來首次

美國第46任總統拜登1月20日宣誓就職，台灣駐美代表蕭美琴獲正式邀請，出席就職典禮。據悉這是自1979年以來，台灣第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請。

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台灣駐美代表蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮，中央社引述知情人士指出具有“重要突破意義”，因為這是1979年以來，台灣第一次獲得美國就職典禮正式邀請。

1979年1月1日，華盛頓與北京正式建立外交關係。同日，美國與中華民國正式斷交，台美關係轉為“非官方關係”。

中央社引述知情人士表示，自中華民國與美國斷交後，台灣未曾以“外交使節團”身份出席美國就職典禮，前駐美代表程建人與沈呂巡表示，如果就職典禮籌委會有邀請外國使節團，台灣駐美代表處都會極力爭取，“但是事實上，過去無論程建人或沈呂巡都未曾在任內以外交使節團身份獲邀請。”

據指出，過去台灣無論是使節或來自台北的祝賀團出席美國新總統就職典禮，都是透過美國國會議員提供的入場券參加。蕭美琴首次獲得“第59屆美國總統就職典禮”主辦單位“就職典禮國會聯合委員會”的正式邀請，代表台灣政府參與新任總統拜登就職典禮，而且比照其他國會議員及外交使節團一樣，可攜帶一名親友參加典禮。

蕭美琴隨後在發表的視頻中說，“很高興代表台灣人民和政府參加拜登/哈里斯就職典禮。民主是我們的共同語言，自由是我們的共同目標。”

據指出，今年因為新冠疫情肆虐，美國國會議員不再有大量入場券，僅能比照美國國慶咨文模式，攜帶一名“配偶或其他親友參加”。

特朗普政府的國務卿蓬佩奧1月9日發表聲明，解除美國與台灣關係中的自我限制。蓬佩奧在聲明中說，當年美國主動限制對台官方往來是為了"安撫北京的共產黨政權"。他強調，美國與全球的非官方夥伴都保持關係，"台灣也不例外"。蓬佩奧說，宣布不再限制美台官方往來後，美台關係將不必再受"美國自己的官僚主義約束"，"過去幾十年的做法就此終結"。