拜登就職：馬克龍歡迎美國重返"巴黎氣候協定"

美國新總統拜登周三宣誓就職，各國領導人紛紛表示祝賀。法國總統馬克龍在賀詞中表示歡迎美國重返"巴黎氣候協定"。馬克龍用英文寫道："讓地球再次偉大"。德國總理默克爾表示希望儘快揭開關係新的一頁。

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法新社消息，馬克龍在推特上發文，祝賀拜登及賀錦麗分別就職美國新任總統和副總統。馬克龍表示，"在美國歷史性的一天，向拜登及賀錦麗致以最美好的祝願"。馬克龍說，我們只有團結一致，才能戰勝時代的挑戰。

據稱，拜登就職首日將簽署17項行政命令和備忘錄，其中包括重返巴黎氣候協定和世界衛生組織。馬克龍對美國重返巴黎氣候協定表示歡迎，他借用離任總統特朗普"讓美國再次偉大"用英文寫道："讓地球再次偉大"。馬克龍希望與拜登政府儘快建立務實而強有力的新型關係。

另外，教皇方濟各、英國首相約翰遜、歐盟委員會主席馮德萊恩和以色列總理內塔尼亞胡等領導人都紛紛致電拜登，祝賀就職，並希望拜登新政府能強化雙邊關係。

路透社報導，英國首相約翰遜表示，希望與拜登和他的新政府合作，強化兩國夥伴關係，致力共同列為優先的要務，包括處理氣候變遷問題，推動疫情後的重建，以及強化跨大西洋的安全關係。

教皇方濟各呼籲拜登，在世界推動"和解與和平"。他說："如今人類家庭面臨嚴峻危機，必須要展現遠見和團結，我祈禱你作各種決定時能以關注建立真正公正和自由的社會為導向。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩表示，她很期待白宮有位能與歐洲合作的友人，以共抗氣候變遷和新冠疫情，重建多邊主義。馮德萊恩說，她希望拜登能與歐盟攜手，在網絡時代的世界建立法律規範和準則，藉此遏制仇恨、謊言和假消息。

德國總理默克爾透過發言人表示，德國希望儘快與拜登政府"揭開新的一頁"。 德國總統斯坦因邁爾在發布的視頻中說："今天是民主政治的好日子。我深感欣慰，拜登今天宣誓就任美國總統，入主白宮。我知道許多德國人也有同感。"

俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫向拜登政府表示，俄羅斯希望保持新戰略武器裁減條約，如果美國方面展現延長這項條約的政治意願，俄方將表示歡迎。

與卸任總統特朗普關係密切的以色列總理內塔尼亞胡在祝賀的同時強調，他與拜登有數十年的深厚關係，期望合作進一步強化美以聯盟，持續擴大以色列和阿拉伯世界間的和平，併合力對抗共同挑戰，首先就是伊朗的威脅。

此外，新加坡總理李顯龍在恭賀信函中表示，包括美國在內的許多國家正面臨新一波疫情，"美國有力的領導將對共同復蘇發揮具決定性的作用"。同時，李顯龍重申，新加坡是美國長期的戰略、防衛及經濟夥伴。兩國間的戰略架構協定及自由貿易協定，為雙邊良好關係提供基礎。雙邊合作也拓展至數位經濟、資料連結、網絡安全及基礎建設融資等新的領域。 他強調，兩國推進共享利益及應對共同挑戰之際，新加坡是美國"可信賴的朋友及夥伴"。李顯龍並期待與拜登合作，攜手強化美國與亞洲及東盟的往來；也希望儘早與拜登會面。