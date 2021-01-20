香港失業率6.6% 16年新高 料續升但港府拒設失業救濟

受疫情打擊經濟影響，香港最新一季失業率升至6.6%，創16年新高，失業人數增至近24.6萬人。不過，有關失業率並未計算昨天宣布裁減全數120名導遊的旅行社僱員，而各界均預料，失業率仍會攀升，可能會高達7%，但預料不會比2003年沙士(中國稱「非典」)時期差。在失業大軍日增的情況下，港府仍然拒絕設立失業援助金，只同意研究調低在職家庭津貼的申請門坎，讓零散工受惠。

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政府統計處昨(19日)午公布，經季節性調整的失業率由2020年9至11月的6.3%升至10至12月的6.6%，失業人數增加約1.5萬人至24.58萬；同期的就業不足率則維持3.4%，就業不足人數微增至13.38萬。不過，香港職工會聯盟總幹事蒙兆達指出，按統計處數字計算，單是12月，失業率已達7.1%，質疑新公布的失業率未能完全反映最新情況，預期下次公布的失業率或會升到6.8至7%。

數據又顯示，失業率在各大多數主要行業均有上升，當中以跟消費和旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業和餐飲服務活動業的情況較為嚴重，前者的失業率升至10.6%，後者升至13.8%。

勞工及福利局長羅致光表示，受第四波疫情影響，加上港府的保就業計畫結束，失業率上升是預期之內，而由於疫情反覆，加上農曆新年後結業一向較多，對未來一兩個月的失業率並不樂觀，港府正考慮不同措施援助，包括考慮改善在職家庭津貼，令更多任務時不足的人受惠，但他拒絕成立失業援助金，認為這涉及「非常誇張」的行政工作，以防止濫用，甚至可能難以杜絕濫用。

在失業情況攀升而又缺乏失業救濟的情況下，向社會福利署申請有資產審查的社會綜合援助金(簡稱綜援金)的人數按月上升，去年12月份共有超過22.4萬宗個案，當中以失業類別個案的按月升幅較大，當月便有1.95萬宗個案；若與前年同期相比，失業綜援增幅更高達55.2%。但職工盟的蒙兆達表示，綜援金不能代替失業救濟金，更有工人申領失業綜援半年仍未獲批。他形容，港府拒設失業援助金是見死不救。但亦有商界人士認為，長貧難顧，不贊成設立失業救濟金，而即使是短期的救濟金，港府亦憂慮難以估算期限，更怕打開缺口後難以撤銷。

中文大學商學院高級講師李兆波亦認為，疫情導致經濟活動繼續停頓，預料今年整體失業率將逐步升至7%，「下次可能是6.8%，之後再升上去」。另外，中華廠商聯合會亦對最新失業率感到憂慮，促請港府繼續推出保就業計畫，並讓風險較低的行業局部復業，否則今年首季失業率將升破7%。

事實上，各界預料失業率會攀升至7%並非沒有根據，單是昨天，國際旅遊停了近一年的東瀛游便遣散所有導遊，人數達120人，佔整體員工四分之一。公司執行董事禤國全表示，公司將撥出2000萬元作遣散費，以便員工有錢渡過年關。