馬雲浮出水面 阿里股價飄升

阿里巴巴集團創辦人馬雲在銷聲匿跡2個多月之後，今天1月20日在網上出現，導致阿里巴巴在香港股市大幅上漲。

廣告 繼續瀏覽後續

中國阿里巴巴集團創辦人馬雲今天1月20日上午突然在網上亮相。從網上的一段視頻中可見，這位財富價值480億歐元的商人似乎正在與一些教師遠程交談。據中國網絡消息，這是馬雲基金會贊助“鄉村教師”活動的一部分。因為“馬雲跟鄉村教師在臘八有約”。

今天馬雲這一亮相，立即讓港交的投資人所放下心來，阿里巴巴股價今天盤中上漲了8.52%，報收265港元。

馬雲今天在網上發言時，讚揚了共產黨政權為消除極端貧困所做的努力。法新社說，因為這是習近平主席的旗艦項目。

據天目新聞網報道，馬雲說他 "比以往任何時候都更加堅定地幫助教育和公益事業"。這位被認為是中國最大財富之一的億萬富翁還說，中國(......)已進入新的發展階段，正在走向共同富裕階段。

以援助教育為導向的馬雲基金會證實，其創始人馬雲曾是一名英語教師，與農村的教師們一起參加過網絡活動。

螞蟻集團原定在11月3日發動有史以來最大規模的IPO，總價超過340億美元。被叫停後，螞蟻公司以及阿里巴巴遭到反壟斷調查。當局的這個反應被解讀為希望降低網絡金融風險，同時也希望控制科技巨頭的野心。

馬雲已在2019年正式退休。但他仍是旗下公司的大股東。在馬雲銷聲匿跡期間，有網民猜測他或遭遇之前被抓的肖建華，吳曉輝等大富豪的命運。也有傳言說他利用某國護照成功出走了。