一年後的武漢：生活又回來了，某市場仍封閉

法新社2021年1月21日發自武漢的報道說，一年前，處在隔離中的武漢，街道荒涼，醫院擠滿病人。一年後的武漢，已恢復正常生活，儘管有跡象顯示，冠狀病毒Covid-19最早在那裡出現，然後才開始在地球表面肆虐泛濫。

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這個報道說，現在武漢的商場里人頭攢動，街道上交通擁堵，沒有人提醒，這座位於中國中部的城市將在這個周六，迎來封城一周年（2020年1月23日）。

眼下，擁有1100萬人口的大都市武漢已經恢復了往常的氣氛，就像中國其他地方一樣，疫情在去年春天就基本得到了控制。鬼城的氣氛和醫院的混亂已經被人們遺忘。

可是，仍有跡象顯示人們還保持着謹慎：那便是許多居民繼續帶口罩。一年前，在實施封城隔離措施之前，在武漢居民中，有這種反應的人很少，因為當時大家都沒有聽說過這種神秘的病毒。

最近幾周，在中國多個地方，非常有限地出現了冠狀病毒疫情的死灰復燃。然而在以武漢為省會的湖北省，卻沒有疫情發生。

經過76天的隔離之後，武漢居民都開心地誇耀說，他們的市現在是世界上最安全的城市。確實，自去年5月以來，湖北沒有再報告冠狀病毒（Covid-19）病例。

但是，上星期，世界衛生組織(WHO)專家小組的到來提醒人們，這座長江岸邊的城市正處於國際調查病毒來源的中心。

見證武漢疫情爆發的巨大南華市場，這個之前出售野生動物活體的地方，如今在長長的藍色柵圍後面，封閉着。

法新社說，已知的第一宗冠狀病毒Covid-19死亡病例，是一位習慣到華南市場購物的61歲男子。但某些專家則認為，新冠病毒可能出現在其他地方。