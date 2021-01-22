約翰遜：英國變種病毒不僅更易傳播 致死率也更高

英國首相約翰遜周五表示，有數據顯示，已在60多個國家出現的英國變種病毒不僅傳播率比舊病毒更高，致死率也更高。不過，英國正在使用的兩款疫苗對變種病毒有效。

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約翰遜周五晚間召開記者會表示，部分初步證據顯示，在倫敦和英格蘭東南部發現的變種病毒，除了傳播速度更快之外，致死率也可能比舊病毒更高。他表示，目前證據顯示，英國正在使用的兩款疫苗，對舊病毒及變種病毒均有效。約翰遜並表示，當局目前採取對抗變種病毒的措施是正確的。

法新社並援引英國政府首席科學顧問瓦朗斯表示，60歲年齡段每千名感染變種病毒人群中,有13到14例死亡，而感染舊新冠病毒1000人中，死亡10例。

此前研究顯示，英國變種病毒的傳播率比舊病毒高出30％至70％。這項結果是英國政府"新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組"（NERVTAG）研究發現，但所有證據仍在早期階段。

在英國目前有3種變種病毒引起關注，包括去年9月在肯特郡發現的變種病毒，也是在英格蘭與北愛爾蘭地區傳播最多的變種病毒，這種病毒目前已在超過50個國家發現；第2種是南非變種變毒，第3種則是巴西變種病毒。 目前已知肯特郡變種病毒比舊病毒傳播更快，且不分族群，"所有年齡層的人都會感染"。

瓦朗斯表示，這些數字還有許多不確定性，我們必須進行更多研究。不過致死率和傳染率的提高，顯然都值得引起重視。 瓦朗斯並表示，臨床證據顯示，疫苗對舊病毒和英國變種病毒都有效力，"這是好消息"。不過他也說，南非和巴西變種病毒對疫苗的反應仍令人關切。

約翰遜表示，英格蘭目前有3萬8000名確診病患住院，比第一波疫情高峰期高出78％。國民保健署（NHS）承擔沉重壓力，他呼籲民眾遵守禁令。

英國政府此前宣布提高違者罰金，如果違規參加15人以上聚會，將被開罰800英鎊，可累計到6400 英鎊。違規主辦超過30人違法聚會者，可被開罰1萬英鎊。 英國周五新增4萬261例確診，新增死亡1401例。累計死亡已達9萬5981人。

全英國共538萬人已經接種新冠疫苗，其中近41萬人是在過去24小時內接種，創下單日接種疫苗數量的新高。