美國前總統特朗普彈劾審判下周一啟動

美國國會眾議院將於1月25日將針對前總統特朗普的起訴書送達參議院。圖為1月20日上午，國會山前準備拜登總統就職典禮的情景。

美國國會民主黨領袖周五宣布，眾議院以“煽動叛亂”名義彈劾前總統特朗普的起訴狀將於下星期一送抵參議院，這意味着參議院將在這之後可以開始彈劾聆訊。

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參議院多數黨領袖、民主黨人舒默周五在參院宣布：他已獲眾議院議長、民主黨人佩洛西告知，“起訴書將於周一送抵參議院”。 佩洛西隨後發表文告證實：“我們的檢察官已做好準備，在100名參議員面前為我們的彈劾條款辯護”。

美國參議院共有100名參議員，根據美國憲法，眾議院指控總統涉嫌犯下重大罪行後，將由參議院負責審判，因此，在審判期間，參議員成為法官。

具體而言，“檢察官”在這裡指的是民主黨眾議員，他們將在傑米·拉斯金率領下，穿過國會大廈過道，將起訴書送交參議院，並且當著參議員的面宣讀。

舒默簡單地表示，他已與參議院少數黨領袖、共和黨人麥康奈爾就審判進程以及持續時間進行了討論，但他對議員們說：“美國參議院註定有一場審判，將對總統罪責進行投票。”

特朗普時期曾經是共和黨參議院領袖的麥康奈爾接着發言，他認為，“眾議院起訴過程匆促，時間和程序縮小到從未有過的程度。接下來在參議院的進程將不應該是一場草率的審判”。

麥康奈爾表示：“我們需要一個完全的而且公正的訴訟，在這一訴訟過程，前總統可以為自己辯護，參議院可以考量所有的法律的和憲法的問題以及具體事實”。

這位被指“老謀深算”的戰略家啟發說：“為著新政府的利益考量也應該等待，等到參議院未來幾周核准全部拜登總統提名的閣員以及他的首批法案以後。”

直到目前，剛剛宣誓就職的第46任美國總統拜登避免參與針對特朗普的彈劾行動，他認為，審判他的前任的方式和進程全由國會確定。

1月20日離開白宮的前總統特朗普被指控鼓勵其支持者於1月6日衝進國會山，當時，國會正在履行確認拜登勝選的最後一道程序。這一暴力事件造成五人死亡。

一周後，特朗普成為美國史上第一位兩次被民主黨人控制的眾議院彈劾的總統。第一次發生在2019年底，起訴書送到參議院後，共和黨人控制的參議院宣布特朗普無罪。

這一次情形比較微妙，在眾議院就彈劾特朗普表決投票時，有10名共和黨眾議員加入到民主黨的行列投票贊成。作為特朗普任職期間最堅定的盟友、目前的參議院少數黨領袖麥康奈爾也對似有反轉意圖，他對媒體表示不排除投票贊成為特朗普定罪。

不過，美國憲法規定，參議院必須有三分之二以上議員投票，才能宣布總統有罪。也就是說，必須要有17名共和黨參議員與民主黨臨時結盟投票贊成為特朗普定罪，才能達到憲法要求。在目前這一階段，仍遠遠是未知數。

如果特朗普被宣告有罪，他將不可能被罷黜，因為他已完成總統任期離開白宮，但將失去選舉權。據指特朗普目前似乎沒有放棄2024再次競選的想法。