防疫情陡變 歐盟緊急呼籲境內避免不必要旅行 入境法國須持72小時核酸檢測

奧地利維也納Nanographics實驗室1月20日發布的新冠病毒顆粒3D掃描。

傳染性更強的變異病毒加速擴散，疫情形勢正在變得“非常嚴重”，這是歐盟27國視頻會議剛剛得出的結論。歐盟呼籲成員國之間避免不必要旅行，法國隨之宣布，從周日開始，所有進入法國的成員國人員必須出示出發前72小時核酸檢測陰性證明。必要旅行和邊境工作人員除外。

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在歐盟衛生機構發出緊急呼籲後，歐盟委員會主席馮德萊恩周四晚間強烈勸告取消成員國之間所有非必要旅行，她說，“我們對正在流行的各種變異病毒非常擔心。”

馮德萊恩提議增設“深紅區”來標識高風險區域，對於來自歐盟境內深紅區的人員，都必須在出發前進行核酸檢測，然後入境後再實施隔離。

對來自歐盟境外的“必要旅行”，馮德萊恩表示， “我們將提出額外的安全檢查措施，例如在出發前要求進行測試等”。

面對傳染性很強的英國和南非變異病毒，包括德國和荷蘭等成員國已在近日採取更加嚴厲的措施，荷蘭議會於周四晚上批准了實施宵禁；對英國變種病毒感到擔憂的葡萄牙宣布關閉中小學校，託兒所和大學，為期15天。

在歐盟峰會前夕，成員國達成了互相承認檢測證明的協議，包括核酸檢測和抗原檢測。

歐盟同時呼籲加速接種疫苗，在夏天結束時70%的成年人口完成接種，三月底以前，80%的衛生醫療人員以及年齡80歲以上的老人完成接種。

歐盟目前已批准使用的疫苗有美國輝瑞公司和德國生物技術研發的輝瑞疫苗以及美國莫德納疫苗，另外，月底前，歐盟醫藥局應該會批准目前已在英國上市的阿斯利康疫苗上市。

歐盟目前總共與疫苗製造公司簽訂了六項購買合同，與另外兩家製藥公司正在商談，購買的疫苗總數預計將達到25億劑。