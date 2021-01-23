俄羅斯反對派示威超過2400人被捕 美國譴責 歐盟要求釋放納瓦爾尼

俄羅斯數萬民眾響應反對派號召在全國多個城市上街示威，聲援被扣押的反對派領袖納瓦爾尼。法新社報道，超過2400人被逮捕。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對俄羅斯當局大規模逮捕示威者表示遺憾，並要求立即釋放納瓦爾尼。歐盟將開會討論下一步行動。美國表示譴責。

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周六在推特上發文稱，歐盟下周一將召開部長級會議，就歐盟下一步行動進行討論。歐盟已有多個成員國以及歐洲議會要求對俄羅斯採取新的制裁，但新的制裁需27國一致決定。

歐洲理事會主席米歇爾此前與俄羅斯總統普京通電話，要求"立即釋放反動派領導人納瓦爾尼。米歇爾並向普京表達歐盟對納瓦爾尼境況的"極度關切"，呼籲莫斯科方面無條件尊重他的權力。

美國周六譴責俄羅斯鎮壓示威民眾的行徑，要求立即釋放被捕人士。 周六，俄羅斯首都莫斯科及多個城市，數萬民眾響應反對派領袖納瓦爾尼的呼籲上街示威，要求當局釋放納瓦爾尼。當局出動大批警力，大舉拘捕示威者。

法新社記者現場報道，在莫斯科及聖彼得堡，分別有2萬示威者參加抗議活動，周六的示威活動並擴展到俄羅斯十多座城市。在莫斯科，示威者與警方多次發生衝突，警察揮舞警棍毆打示威民眾，而示威者向警方投擲雪球。

據納瓦爾尼團隊成員沃爾克夫向法新社表示，全俄羅斯約有25萬到30萬民眾上街，"規模是前所未有的"。據非政府組織稱，約有2400多人被逮捕，僅在莫斯科，有937人遭到逮捕。法新社並援引另一非政府組織表示，被捕人數超過3400人。

俄羅斯內政部表示，莫斯科市中心未經批準的遊行有大約4千人參加，警方早前揚言會預先鎮壓。

歐盟外交政策發言人表示，關注俄羅斯的大規模示威活動，並對俄羅斯當局廣泛逮捕示威者及對他們使用過度武力，以及切斷互聯網及電話網絡的做法表示遺憾。歐盟的外交部長將於周一討論下一步行動。