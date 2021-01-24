美國務院稱支持台灣 中國軍機大舉擾台 美羅斯福號航母進入南海

在台灣通報今年來最大規模中國軍機擾台之際，美國印太司令部周日表示，美軍羅斯福號航母戰鬥群已進入南海，促進"航行自由"。法新社報道，美國國務院發言人重申美國支持台灣"堅如磐石"，這是拜登就任美國新總統後美國政府首次就台灣問題發表聲明。

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法新社消息，美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）在一份聲明中表示：美國注意到中國目前對包括台灣在內鄰國的威脅並感到憂慮”，並“敦促北京停止對台灣在軍事，外交及經濟領域施壓”。 這是自美國總統拜登本周就職以來有關台灣的第一份聲明。

在台灣通報今年來最大規模中共軍機擾台之際，美國印太司令部周日表示，美軍羅斯福號航艦戰鬥群已進入南海，以促進"航行自由"。此次美軍航艦群進入南海時機格外敏感，引人關注。

根據聲明，羅斯福號航艦戰鬥群指揮官韋瑞西莫（Douglas Verissimo）表示，航艦戰鬥群再度進入南海"執行例行任務"，除了為"促進航行自由"，也為了"讓盟邦和夥伴國安心"。

美軍羅斯福號航空母艦戰鬥群駛入南海後，台灣防衛部周日晚間表示，解放軍連續兩日派軍機飛入台海西南部的防空識別區，繼周六13架後，周日再有包括戰機及反潛機在內，共15架軍機飛入有關空域，規模是今年以來最大。台灣當局派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

中央社援引路透社報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）發表聲明說，羅斯福號航艦戰鬥群進入南海執行"例行 任務"，目的是"確保航行自由，並建立有利於海上安全的夥伴關係"。

美軍聲明引述羅斯福號打擊群指揮官海軍少將韋瑞西莫（Douglas Verissimo）表示：全球2/3的貿易交通穿過這個非常重要的區域，因此我們維持在這裡的部署，並持續促進遵守規則的秩序，可說至關重要。這樣的秩序也是我們過去全都能夠繁榮發展的原因。"

美國新總統拜登20日才宣誓就職。他提名的國務卿布林肯19日在聯邦參議院人事案聽證會上表示，在全球所有國家中，中國"無疑"對美國構成最重大的挑戰。