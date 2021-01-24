荷蘭等國民眾舉行示威 抗議政府限制措施

英國變種病毒繼續蔓延，世界各國紛紛加強限制措施，周末荷蘭等國民眾舉行示威，抗議政府的限制措施。法國實施新邊境控制措施，防止再度全國性封城。

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荷蘭首都阿姆斯特丹及南部城市埃因霍溫，周日分別有民眾示威，抗議政府應對疫情而實施的封鎖措施。示威民眾與警方發生衝突。在阿姆斯特丹，警方出動水炮、騎警和警犬，驅散在一個廣場附近聚集的示威者，有人懷疑焚燒雜物，也有示威者向警察方向投擲物件。警方拘捕超過100名涉嫌向警方投擲石塊的人。埃因霍溫也有幾百人上街，警方以水砲和催淚彈驅散，最少30人被捕。

為了遏止疫情，荷蘭周六起實施二戰以來首次宵禁，警方說，有25人涉嫌違反宵禁令被捕，超過3500人被發出罰單。在中部一漁村，有年輕人焚燒病毒檢測設施，抗議宵禁令。

另外，丹麥首都哥本哈根周日晚也發生民眾抗議示威。三人被逮捕。 而在西班牙馬德里，數千民眾周末舉行示威，反對"病毒騙局"，一些示威者認為，病毒"根本不存在"。

英國周日新增確診超過3萬例，又有近49萬2千人接種疫苗。英國的衛生大臣表示，當地至今發現77例在南非出現的變種新冠病毒確診，至於在巴西出現的變種病毒，英國發現9例確診。他說，涉及南非出現的變種病毒，全部與抵達旅客有關，並非社區傳播，當局正密切監察，並加強追蹤密切接觸者。有專家表示，南非出現的變種病毒，可能損害現有疫苗的有效性。英國官員周一將開會，考慮對入境旅客實施更多限制，包括要求在酒店隔離。

另外，英國又有近49萬2千人接種首劑疫苗，數字是單日新高，累計超過635萬人已接受注射。英國至今有75%80歲或以上人士，以及四分三護老院人士，已經接種首劑疫苗。

法國周日開始實施新的邊境控制措施，以遏止病毒蔓延，避免另一波的全國性封城措施。法新社報導，法國衛生部門表示，截至23日止，已有100萬人接種疫苗。 自周日開始，從歐盟成員國搭乘空中或海上運輸工具入境法國，必須出具3天前的核酸檢測陰性證明。法國早從1月中旬起就已對非歐盟國家入境者實施這項要求。 經由陸路入境法國的歐盟旅客，包括跨境工作的勞工，則無須出具陰性證明。

法國交通部次長傑巴里表示，目前每周從歐盟其他國家抵達法國約6萬2000人。巴黎戴高樂機場已在歐盟線航站樓成立檢測中心，讓未能在原住國先行檢測的入境乘客在通關前接受檢測。

法國周日新增2萬3924例確診，新增321例死亡病例，累計死亡病例達7萬2877例。