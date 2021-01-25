中印邊境到底又鬥毆否：印4傷解放軍20傷 環時斥造謠

路透社與法新社引述消息報道中印邊境上個星期曾再次發生士兵對峙甚至鬥毆衝突。印度媒體指印軍有4人受傷，解放軍則有20人掛彩。中國官方媒體指責印度媒體編造新聞沒有底線，但承認有對峙事件。中印邊境新一輪軍長級談判，據稱昨天晚上才結束，細節未知。

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據東網今天報道說，中印舉行第9輪軍長級會談，傳邊境再爆衝突24傷。中印在邊境對峙持續之際，周日（24日）早上在中印邊境實際控制線的中方一側，時隔逾兩個月舉行第9輪軍長級會談。據報會談是在中方回應印方相關備忘錄後作出的安排，雙方持續通過熱線和其他工作機制溝通，防止出現任何突發情況，中國外交部周一（25日）證實已舉行新一輪會談，雙方會儘快的發布有關消息。但有印度邊境居民聲稱，早前有中方人員及車輛經印方道路闖入拉達克地區並拍照。印媒周一（25日）指，中印邊境再爆暴力衝突，20名解放軍士兵及4名印兵受傷；惟印軍及中國內地官媒均否認發生印媒所說的那種規模衝突。

印媒引述消息報道，中印上周在接壤中國的印度錫金邦北部納庫拉（Naku La）發生新一波衝突，聲稱中方士兵嘗試進入印方領域，但遭印度士兵阻止，雙方繼而動武。雖然當時天氣惡劣，但印度士兵逼退中方士兵，雙方均有人受傷，目前局勢已穩定但仍緊張。內地官媒消息則指，印媒報道不實，解放軍前線的巡邏日誌沒有相關紀錄；又指兩國前沿部隊時有小摩擦，但若有傷亡，不可能沒反映在中方的巡邏日誌上，批評印媒沒底線編造新聞。印軍其後發聲明指，於上周三（20日）納庫拉發生的只是小型對峙，已由當地指揮官根據守則解決，促傳媒停止誇大不實的報告。

印媒報道指，印度第14兵團司令梅農（PGK Menon）和中國南疆軍區司令員柳林，分別代表印中雙方主持會談，暫未公布具體內容。有印軍高官表示，由於中方堅持要求印方撤出楚舒爾制高點，故雙方暫未能就脫離接觸的細節達成共識。印度防長辛格上周六（23日）曾表明，除非中方率先撤軍，否則印度不會減少邊境軍力；又稱正在印中邊境極速興建基礎設施，但有信心通過談判解決糾紛。他另透露，中方起初提議上周二（19日）舉行軍長級會談，但印方前一天才獲悉，故要求延期。

印度空軍參謀長巴達烏里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）上周六在印法聯合軍演記者會上表示，若中國試圖侵略印度，他們將以牙還牙；被問及會否在印中東部邊境舉行聯演時，他則強調聯演不針對特定國家。印度陸軍北部戰區前司令胡達認為，印中邊境糾紛涉及領土歸屬的主權問題，難以輕易解決，雙方不可能示弱或讓步。印度下月4日將主持舉行印度洋地區國家防長會議，中印近日的舉動因而再受關注。

印媒周日報道指，中印恢復軍長級會談之際，拉達克地區碟木綽克（Demchok）的邊緣村落科尤爾（Koyul），傳出疑遭中方人員闖入。村長策旺（Urgain Tsewang）向印媒展示攝於上月10日的影片，顯示多名中國公民在當地拍照，要求他們騰出地方，汽車停泊在附近；另一段攝於上月16日的影片，顯示兩輛中方車輛遭當地居民及安全人員阻截及趕離。策旺認為，事件中有解放軍混入，又指情況前所未見。

中國國防部周一晚發表《中印第九輪軍長級會談聯合新聞稿》，指雙方在會晤中就邊界西段實控線地區脫離接觸交換意見，均同意儘早推動一線部隊脫離接觸。雙方又同意繼續採取有效措施，確保一線部隊保持克制，穩控西段邊境實控線地區的局勢，共同維護和平與安寧；並遵照兩國領導人共識，繼續保持對話及談判，儘快舉行第十輪軍長級會談，努力推動降溫緩局。

據中國時報今天報道說，

多家印度媒體炒作稱中印軍隊日前在錫金段衝突，甚至稱“至少20名中方士兵受傷”。但印度陸軍今(25)日聲明澄清表示，1月20日，中印軍隊在邊境錫金段發生了“小規模對峙”，當地指揮官已按既定協議解決了對峙問題。印度媒體報導稱，中印軍隊3天前在兩國邊境錫金段發生衝突，雙方均有受傷，有報導甚至稱“印軍受傷4人，中方受傷至少20人”，局勢已得到控制。印媒還頻頻以跑馬燈方式發布各種對印方有利的信息。

對此，環球時報總編輯胡錫進發文表示，印媒報導基本是假的。解放軍前線的巡邏日誌沒有相關記錄。而且最近幾天雙方軍隊高層的關注焦點是第九輪軍長級會談，並非發生了新的邊境衝突。

中國時報說，胡錫進“斷定，印媒所說的情況是編造的，而且他們編得很出圈。印媒稱印軍受傷4人，中方受傷至少20人，他們做夢呢吧？印媒經常沒有底線，編造新聞細節。對印媒要小心。”

中國時報稍早報道，中印關係近期轉趨緊張，近日再傳兩國邊境爆發衝突事件，且雙方都有人員受傷！對此中國今天（25日）喊話雙方必須避免採取“升級行動”。

根據《法新社》報導，有消息人士指出中印士兵本月20日在喜馬拉雅山共同邊界、錫金省（Sikkim）納庫拉地區（Naku La）爆發亂鬥，據傳至少20名中國士兵受傷，印度則有4名士兵掛彩。印度軍方人員指控是一名中國巡邏兵企圖跨越邊界，後被逼回中國境內。

然而，中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進卻一口咬定，雙方“肯定沒有發生”這次衝突；中國外交部發言人趙立堅也聲稱，沒收到相關消息，但“敦促印方克制”，還強調中國邊境部隊“致力維護和平”，要求印度同中國避免採取可能使邊境局勢緊張的升級行動。

納庫拉連接印度錫金省與中國西藏，去年5月在此區就曾發生中印軍人徒手鬥毆，6月雙方又在拉達克（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生衝突。由於中印邊界問題升溫，雙方展開談判協商，昨天（24日）在“實際控制線”（Line of Actual Control）進行第9次協商，據悉這次談判判持續15小時之久，但目前尚不清楚雙方是否達成具體協議。

據自由時報今天報道說，印度與中國再度於邊境爆發衝突，印度方面指出，解放軍士兵在上周企圖入侵錫金乃堆拉山口（Nathu La）附近，與印度士兵爆發肢體衝突，在惡劣的天候下印度士兵擊退解放軍，至少20名中國士兵受傷，印度則有4名士兵掛彩。

據《今日印度》報導，有消息人士透露，上周五（22日）印中之間爆發最新邊界衝突，有解放軍巡邏隊伍企圖在錫金北部的乃堆拉山口越界，遭到印度士兵阻攔，雙方爆發大規模肢體衝突，在惡劣的天氣環境下，印軍還是將解放軍逐出邊境。該報指出，雙方並未使用武器，衝突疑似為鬥毆型態，印方聲稱至少打傷20名中國士兵，自承4名士兵負傷，印度軍方今（25日）表示，儘管雙方爆發新一波衝突造成邊境氣氛緊張，但局勢仍穩定。

據聯合早報今天說，中國《環球時報》總編輯胡錫進今天（25日）駁斥與中印軍隊三天前在兩國邊境錫金段發生衝突有關的報道，並指責印度媒體編造這則新聞。據胡錫進在微博上寫道：“據老胡初步了解，印媒報道基本是假的。解放軍前線的巡邏日誌沒有相關記錄。而且最近幾天雙方軍隊高層的關注焦點是第九輪軍長級會談，並非發生了新的邊境衝突。”

胡錫進提到，兩國前沿部隊時有小摩擦，但如果有出現傷亡的摩擦，不可能在中國的巡邏日誌上都沒有反映。

中印雙方都指舉行軍長級談判，但參加者卻是印度第14兵團司令梅農（P G K Menon）和中國南疆軍區司令員柳林，上述二人級別顯然高於軍長級。

據《印度時報》報道，印度第14兵團司令梅農（P G K Menon）和中國南疆軍區司令員柳林率領代表團，舉行印中第九輪軍長級會談。會議昨早11開始，一直持續到今天25日凌晨2時半。