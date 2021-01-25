堪比當初武漢封城 東北通化封城封戶  居民疾呼斷糧斷藥

中國吉林省通化市因疫情採取斷然措施，封城封戶，家家戶戶被貼上封條，很多人沒有儲備食量，網上訂購無人配送，不少居民叫喊面臨斷糧斷藥，疾呼救人! 當局被迫於24日出面道歉。

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通化市18日下令，社區、村實施封閉管理、交通嚴格管控，除運輸必要物資，嚴禁車輛進入城區等等，但是網友揭露說，從通化12號發現第一例確診後，就開始陸續封戶封城，不少人已經在家裡關了兩周。

有居民網上留言，表示“能理解當初武漢人們的境遇哩，現在的我感覺沒人管理，自生自滅”。

微信上到處轉發一篇題為『40萬人口的東北城市確診200+，緊急封城面臨斷糧，能給個熱搜嗎』，文章說，到目前為止，全城封禁，至少三萬多人被隔離，而且家家戶戶被貼上了封條。現在，到底有多少人被封死在家裡，沒有任何官方消息。

封鎖到什麼程度？有位居民發帖：“我們整個小區以及樓道，家裡的防盜門全部貼封條，下邊有人守着，根本出不去……家裡東西快吃完，樓上的住戶已經每天吃麵條拌醬了，社區打電話不接，封小區之前雞蛋漲到七塊錢一斤，通化白山的酒店全部被徵用隔離使用。”

還有一位抱怨說：“求求關注一下我們吉林通化的問題，封戶之前就封小區很久了，大家家裡餘糧都快沒了……社區、物業打電話誰也不管，說好的志願者送菜也沒落實，政府說社區給送菜也沒有給送，開通了五六個疫情熱線一個也打不通……”

有一位居民說，“這個只有36萬人的小城，已經有200多確診，3萬多人被隔離，情況不亞於去年的武漢! 光靠小城裡的人解決是行不通了，我們需要大家的幫助! 拜託。”

署名楊小胖的通化市民表示，她已懷孕八個月了，被封後得不到幫助，社區沒人負責，這位市民說她輕易不願打擾別人，“但是孕晚期真的經常餓醒”。

人民日報23日發微博稱，通化將為居民免費提供生活必需品配送服務，結果，微博下的2000多條評論都是本地人在訴苦，有的說家庭已經斷糧，網上一片怨聲載道。據指一線工作人員緊急缺乏，不少已經極度透支，

呼喊斷糧挨餓的居民很多，有位居民說：“我是F8號樓一單元901的住戶，我已經兩天沒有吃東西了，現在快要餓死了，請問一下我附近有沒有家裡有麵包，或者方便麵啥的，能不能隔着窗戶給我點，給錢也行，我真的快要餓死了”，

還有一位網民說：“父母家裡菜什麼都沒有了……訂購的菜今天政府又停止配送了，有些家庭是指全民封城前就被貼封條隔離了，十天了真的沒有吃的了。”

封城封戶帶來的不光是斷糧的威脅，還有老人生病無法醫治的嚴重問題，署名通化修賢的說，“我們通化人沒有被病毒被打倒，但是現在民生問題得不到解決，被饑餓和基礎病魔所打倒! 30萬人沒有飯吃了，年輕人可以在家裡喝水度日! 可是我們年邁的父母老人以何維生？高血壓，心臟病，糖尿病患者沒有日常藥吃，以最卑微的姿態問世人：誰來救救我們呀？？？

直到23日晚上，官方才發出“關於為廣大居民提供生活必需品免費配送服務”通告，指志願者會協助代購配送服務。但當地居民繼續叫苦，缺糧缺食品的緊急狀況並沒有得到緩解。

當地居民的消息在網上披露後，吉林通化副市長蔣海燕1月24日才表示“道歉”，稱“市民生活物資配送不及時、不到位”，原因是人力緊缺。表示市區內已有800多名志願者全力為市民配送物資。