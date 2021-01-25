美國與中國在南海軍鬥

中國在剛剛過去的周末，派遣30多架次的戰鬥軍機飛越與台灣的不成文中線，進入台灣的防空識別區。這是美國新總統拜登上任後僅幾天，中國派遣的軍機超過以往的界限，向美國表達不滿與警告。美國作為回應，向南海派遣多艘航空母艦和戰鬥群,在南海形成中美對峙。

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據本台在美國休斯頓以及台北的常駐記者綜合報道稱，美國多艘航空母艦1月24日剛剛過去的星期天進入南海。美國指出這是在捍衛自由航行權利。但是更為重要的是，美國在向中國顯示，美國準備保衛台灣抵禦所有來自中國的攻擊。

4艘美國航空母艦昨天駛入南海。同一天，台灣因剛剛過去的這個周末遭到中國30多架次戰鬥機，轟炸機越過與中國大陸區分的中線而情勢緊張。如果說中國這樣的越過中線，進入台灣航空識別區的軍事行動是常態，但此次則是派出進攻型的軍機，而不是此前的防衛性軍機。這一軍事行動迫使台灣布防導彈防衛系統。

據本台報道說，中國沒有評論此次展現軍力，但顯示中國對拜登上個星期三上任儀式邀請台灣駐美代表的舉動不高興。

在美國，美國國務院發言人發表講話敦促中國停止對台灣施加軍事外交以及經濟壓力。美國還敦促中國與台灣開展建設性的對華話。

美國希望化解中國對台灣的施壓。6天前，美國國務卿布林肯在參議院接受任命聽證質詢時，就中美關係指出，中國是美國最為重要的挑戰。布林肯還宣布準備在軍事層面加大投入，增強美國軍事力量，以阻嚇中國對台灣的各種進攻。布林肯並說要依靠國際組織來面對北京。