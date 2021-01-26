官方專家建議中國應永久取消GDP增長目標

去年的中國全國兩會，受疫情影響推遲到五月，總理李克強發布的政府工作報告，罕有未有設定2020年全國GDP增長目標。然而近日各省市舉行的地方兩會，都相繼定下2021年GDP增長目標。外界關注或將在三月舉行的全國兩會，到底會否設下2021年全國GDP增長目標。就在這個時刻，有體制內專家撰文，表示應永久取消GDP增長目標，引來熱議。有網民卻更關心專家建議背後的含意：“知道GDP快沒增長了，派個專家出來放風了......？”

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據自由亞洲今天報道稱，中國央行專稱家：應永久取消GDP增長目標。據人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿的文章，明確表示應從今年起永久取消GDP增長目標，而把穩定就業和控制通貨膨脹作為宏觀政策最主要的目標。他羅列出四個繼續設立GDP增長目標的問題。

首先，他指出如果GDP增速是一個官方目標的話，就可能出現地方習慣性的層層加碼，把地方GDP目標定得很高，加大隱性債務的金融風險。第二，他認為強調GDP考核，不可避免地出現一些地方虛報經濟增速的問題。第三，他表示2020年GDP增速存在很大的基數效應，“因為這個基數效應，今年GDP可能達到8.5%，那是否應該把2020年的目標定到8.5%？假如定了，2021年突然掉到五點幾，解釋起來就很費勁。”

最後，馬駿強調把穩定就業、控制通貨膨脹作為宏觀調控的主要目標，是市場經濟下各國宏觀經濟管理的普遍做法，又表示所有發達國家和絕大部分中等收入國家，都已放棄以GDP增速作為宏觀調控的目標。馬駿強調GDP的數字可以作為一個預測，供財政部門預測財政收支，供投資部門預測投資行為，但不應作為考核地方政府官員業績的指標。

據自由亞洲說，文章在網絡廣傳後，不少網民紛紛表示認同，有網民說“就業是大家能感受到的，GDP就只是一組數據”、“說得有理，GDP是可以靠投機刷上去的，這樣的數據已經沒多大意義了，但是全社會卻要為此付出更多的代價”。不過也有網民反駁“除了GDP考核，還有什麼新的指標？能推出一套新的考核體系？現在工作都是量化考核”，隨即有網民回應，應以“基尼係數”作為官員政績的考核。不過有網民卻更關心專家建議背後的含意：“知道GDP快沒增長了，派個專家出來放風了......”