對華關係複雜拜登說要耐心處理 北京敲打促汲取特朗普教訓

美國白宮發言人普薩基25日表示，美中正處在激烈競爭中，總統拜登打算以“耐心”處理對中關係。中國外交部發言人趙立堅今天則說，希望新一屆美國政府記取特朗普政府的“教訓”，與中方相向而行。中國國家主席習近平25日晚間在世界經濟論壇視訊會議中發言，呼籲各國領導人加強宏觀經濟政策協調，並強化20國集團在全球經濟管理上的作用。普薩基隨後在白宮新聞簡報中提到，習近平的呼籲不會改變拜登政府對中國的戰略作法。

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據路透社報道，白宮新聞秘書普薩基周一表示，美國正與中國展開激烈競爭，拜登總統希望“耐心”處理與中國的關係。

中國國家主席習近平周一在北京以視頻方式出席世界經濟論壇“達沃斯議程”對話時表示，全球需加強宏觀經濟政策協調，共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長；要建設開放型世界經濟，堅定維護多邊貿易體制，不搞歧視性、排他性標準、規則、體系，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘。

普薩基在白宮新聞發布會上表示，習近平的呼籲不會改變拜登政府的戰略方法。據普薩基稱，“我們過去幾年看到的是，中國在國內越來越專制，在國外越來越獨斷，北京現在正以重大方式挑戰我們的安全、繁榮和價值觀，這需要美國採取新的做法，” 據她表示，“我們希望在戰略上保持耐心，”她還說，白宮將在未來幾周內就這個問題與國會的共和黨人和民主黨人，以及國際盟友和合作夥伴進行接觸。

在回答關於拜登是否會繼續嚴格限制中國科技巨頭華為的問題時，普薩基表示，中國的工業間諜活動和竊取知識產權問題仍令人擔 憂。

據普薩基說，“我們的觀點，總統的觀點是，我們需要更好地防範，這必須包括讓中國對其不公平和非法的做法負責，並確保美國的技術不會為中國的軍事建設提供便利。”

據路透社說，代表全球半導體設備和裝置製造商的組織SEMI周一呼籲審查特朗普政府的出口管制政策，該組織表示，上一屆政府的單邊規定使任何潛在的好處都可能隨着時間的推移而變得不那麼有效，給美國的半導體行業造成了不必要的傷害，並使美國出口商容易受到報復。

據中央社今天引述消息報道說，白宮發言人莎琪25日表示，美中正處在激烈競爭中，總統拜登打算以“耐心”處理對中關係。中國外交部發言人趙立堅今天則說，希望新一屆美國政府記取特朗普政府的“教訓”，與中方相向而行。中國外交部26日下午舉行例行記者會，趙立堅在會中回答相關提問時作上述表示。

據該報道引述環球網消息說，趙立堅指特朗普政府過去幾年犯下了方向性的錯誤，將中國視為戰略性競爭對手，“甚至是威脅，並據此採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤行徑，導致中美關係出現兩國建交以來的異常嚴峻局面，這不符合兩國人民的根本利益”。

據趙立堅並重申，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮等方面，擁有廣泛的共同利益，肩負著特殊的重要責任。“中美兩國合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇”。

據趙立堅又說，希望美國新一屆政府能夠“吸取特朗普政府對華錯誤政策的教訓”，客觀理性地看待中國和中美關係，採取積極、建設性的對中政策，與中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回健康、穩定發展的正確軌道。