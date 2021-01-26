新冠疫情或讓中國在2030年經濟排行世界首位 ?

新冠疫情肆虐，影響各國經濟發展，在中國武漢首先爆發新冠疫情後，中國經濟在2020年持續增長，而美國因疫情陷入經濟衰退，中國超越美國時間表更新，但是中國受到人口老齡化和美元結算等諸多不確定因素的限制。

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美國目前以其國內生產總值排行世界第一，但是擁有超過14億人口的中國在過去10多年裡經濟增長迅速，逐漸縮小與美國的差距。

新冠疫情首先在中國武漢爆發後，中國嚴控，相對於其它國家更快走出疫情的陰影，恢復經濟生產，這是否意味在中國更快超過美國而排行世界第一呢?

《費加羅報》分析指出一些經濟學家有一些時期預測中國經濟會超過美國，特別是美國從19世紀末期已經開始成為世界第一大經濟強國，但是中國40多年來經濟起飛，國內生產總值飛速增長。

經濟學家通常用國內生產總值（PIB）來衡量一個國家的經濟規模，而這一數據能夠通過兩種方式進行比較：一是通過購買力平價指數（PPA）比較各國的商品價格；二是以市場彙率將一國家的以本國貨幣計算的GDP轉換為一種通用美元。

國際貨幣基金組織指出如果按照購買力平價指數來計算，中國在2017年已經超過美國，排行世界首位。但是如果按照傳統的把國內生產總值換算成美元來計算，美國保持絕對優勢，繼續排行世界第一。

世界銀行公布2019年的數據顯示，美國國內生產總值上升2.2 %達到21.400億美元，同期中國上升6.1% 為14.300億美元，美國比中國高出7000億美元。歐盟以15600位居第二，但是由於歐盟長期經濟增長緩慢無法問鼎第一位。

中國將會經濟排行第一嗎?

對此經濟學家指出自從中國從1980年代經濟開始騰飛，美國和中國經濟增長出現不同，最近10年美國經濟年增長率平均為2.3 %而中國為7.7 %，中國經濟增長在40年裡從2%的增長率上升到16%，而美國略微下降從25.5 %下降到24.4 %。

《費加羅報》評論指出，無論我們喜歡與否，中國經濟會超過美國只是個時間的問題。

首先習近平雄心勃勃，在2020年秋天推出新的5年發展計畫，要在2035年把國內生產總值增加兩倍，與此同時北京加快步伐，與太平洋地區15個國家簽署了區域全面經濟夥伴關係協定，隨後在去年12月份與歐盟簽署歐中投資協議。

其次，中國在武漢首先爆發新冠疫情後，中國嚴格控制，已經恢復經濟生產，走在其它國家的前面，而美國還在經受疫情的重創，美國比中國受到損失要大。就是在中國國內經濟實現反彈時，美國和歐洲等其他主要經濟體也在努力地控制疫情，並力求恢復經濟增長。

貨幣基金組織預計2021中國經濟增長將為8.1 %，美國為3.4 %。

安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）預測，新冠疫情讓中國可以更加快速的趕上美國，如果不出現經濟衰退，中國或在2030年經濟排行世界首位 。

但是美中貿易戰，導致中國在新技術領域發展放緩，影響產量，而且中國社保水平僅於發展中國家類似。

中國如果想登上經濟排行榜的首位，還需要面臨未來幾年經濟增長低於5%的挑戰，而且中國還要面臨人口老化等社會問題。

與此同時美元繼續主導主導全球貿易交往，就是全球貿易60%用美元結算，20%用歐元，只有3%用人民幣。而且美國消費繼續主導全球，也是世界第一進口國。

綜述上述不同因素，中國還需要多長時間趕上美國，成為全球最大經濟體呢，5年? 10年? 15年? 一些分析師已經開始計算和預測