崔天凱央視談中美關係說什麼

拜登上任後中美關係會如何變化？中國駐美大使崔天凱回應稱，美國最應該恢復的是“大國的樣子”，美國政府的（對華）政策在陸續出來，崔天凱說要“看清虛實”，確實還要再看一看。對中美關係戰略框架能否達成共識，崔天凱稱這還取決於美國新政府究竟出台什麼樣的政策。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，中國駐美大使稱：美國最應恢復“大國的樣子”，戰略框架能否達成取決於美政策。消息說，崔天凱周二晚間接受中國央視採訪時表示，美國總統拜登將用“耐心”面對中國，希望美國方面能夠利用這個時間好好回顧近些年的對華政策，找到這些年癥結所在，採取一個積極的、建設性的、向前看的、也是符合當今實際的一個對華政策。

據崔天凱說，“至於強硬不強硬，這是一個態度問題，我們要看的還是他政策的實質。”崔天凱稱，白宮發言人基本上把中美關係定義為戰略競爭的關係，對中國內外政策的一些看法也不是那麼準確。希望美方能夠利用耐心好好地、客觀地來認識中國，認識當今的世界，認識中美關係。

據路透社說，白宮新聞秘書普薩基周一表示，美國正與中國展開激烈競爭，拜登總統希望“耐心”處理與中國的關係。在崔天凱看來，就中美關係而言，變化是絕對的，不變是相對的，關鍵是看中美關係往哪個方向變，這取決於中美雙方能不能相向而行，對中美關係戰略框架能否達成共識。這還取決於美國新政府究竟出台什麼樣的政策。

崔天凱表示，對美國來說，能不能接受中國這樣的跟它很不相同的國家發展起來，這是一個根本性的問題。據崔天凱說，“換誰當總統都要回答這個根本問題，如果對這個問題有清晰、明確、積極的回答，兩國關係當中的具體問題都能找到解決辦法。”

據該報道，對於中美貿易接下來還會“戰”嗎？崔天凱認為，在過去兩三年中，雙方在這個問題上進行很多次“交鋒”，也有很多談判，所以最後達成了第一階段的經貿協議。儘管後來受到疫情的影響，但從中方而言做了很多努力來執行這個協議，美方也看到了。崔天凱表示，雙方要本着互利共贏的精神，去處理兩國經貿關係，有什麼問題更多地通過協商、談判來結果，而不是靠“關稅戰”“貿易戰”。

至於中國學生還能去美國留學嗎？崔天凱認為，相信美國還會成為大家留學目的地之一。“我覺得美國的科技和教育水平在世界上還是領先的，美國還有很多地方值得我們學習借鑒，包括美國成功的地方，也包括不那麼成功的地方，我們都可以借鑒。”

據路透社的報道，中國駐休斯敦總領事館、美國駐成都總領事館會不會恢復開放？崔天凱回應稱，解鈴還需系鈴人，美方應該在這方面表現出他們的誠意和善意。現在拜登政府剛剛上任沒有幾天，雙方還沒有開始討論這個問題。崔天凱說，“相互關閉總領館不是我們要做的，也不是我們第一個要做的。先做的人要先採取糾正行動。”崔天凱稱。