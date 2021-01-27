“惡俗維基”遭錯指涉習近平女兒及姐夫資料外泄案 “主犯”母怒控炮製冤案

據蘋果日報今天引述美媒消息指，因公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，導致24人被集體判刑的“惡俗維基”案件餘波未了。獲刑者家屬打破沉默，指控這是廣東茂名市公安構陷炮製的冤案，在無法拘捕境外網站“支那維基”主理人的情況下，不惜移花接木，讓“惡俗維基”頂替，拘捕大批會員，年僅20歲的營運者牛騰宇遭判囚14年，其他23名會員也獲刑。據報，24人遭受酷刑逼供，成為“代罪羔羊”的牛騰宇被打到手臂殘廢、不準睡眠，甚至挨餓，被迫承認是“主犯”。最後，茂名警方受到嘉獎。

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據蘋果日報今天報道稱，習近平女兒及姐夫資料外泄，惡俗維基24人獲刑，“主犯”母怒控：公安移花接木炮製冤案。該家屬控訴廣東茂名公安為立功，炮製冤案，將“惡俗維基”頂替實際涉案的“支那維基”。

該報道稱，這宗被指高度政治化的案件，廣東茂名市茂南區法院上月30日一審宣判，24名年輕人罪成，其中，牛騰宇最初被控尋釁滋事罪，去年12月30日開庭加控“侵犯個人訊息”和“非法經營犯”罪，獲刑14年及罰款13萬元人民幣（約16萬港元）。日前，牛騰宇及其他獲刑者的母親均表示要提出上訴。

蘋果日報說，牛騰宇的母親向美國自由亞洲電台說：“我的兒子在2019年8月初（被）抓，因為習明澤的照片被人傳到‘支那（維基）’網站上，被中央發現之後成立一個專案組，然後在全國出動大批警力抓這些會員，但是經過嚴格審訊後他們都是無罪的，各地警方就給釋放了。”她批評，只有茂名警方想立功，就移花接木嫁禍“惡俗維基”，把“惡俗維基”的會員全部拘捕，“茂名警方在利益驅使下昧着良心把案件拔高，他說獻了一份國慶大禮，上報公安部‘圓滿破獲一起與反華勢力相勾結的惡勢力集團大案’。”

據該報道，牛騰宇在單親家庭長大，跟隨母親到河南焦作生活，因學籍問題於13歲輟學，其後自學電腦知識，於2014年獲得西安中國網絡安全技能大賽第三名，雖然獲多所大學招攬，但為了照顧家人，牛騰宇選擇放棄入讀大學，靠編寫軟件為生。牛母確信兒子絕不可能做違法的事情，並譴責當局使用酷刑逼供。牛母指，所有年輕人根本都不是上傳照片的人，而是代罪羔羊。“他們（茂名警方）給這些孩子找證據，那裡邊剝奪人權，就跟納粹集中營一樣，就每天對他們逼供誘供、威脅恐嚇……特別是牛騰宇，讓他承認自己是主犯。”牛騰宇被打、倒吊，不讓睡覺，還遭受酷刑，警察打暈他後再用冷水潑醒他，還把他的一隻手臂打到殘疾。