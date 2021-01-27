歐盟貿易部為中歐投資協議辯護

兩天前，歐洲100多名中國問題專家和人權人士呼籲歐盟停止與中國的投資協定，至少是暫時的。歐盟前副首席談判代表、現任貿易部委員會主席韋安德（Sabine Weyand）女士1月27日在布魯塞爾歐洲政策中心(CEPS)闡明立場，表示：美國對華政策取得的成績是有限的，歐洲應巧妙地和中國合作，奇蹟般地促使中國變成一個自由民主和具有開放市場經濟的國家。

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現任貿易部委員會主席韋安德表示：“我沒有低估面臨的巨大挑戰，讓中國融入一個基於規則的體系之中。但是我們別無選擇，我們的選擇就是參與。一些批評者表示：指望中歐投資協議能夠對歐洲公司享有開放中國市場，這是沒有多大希望的。 韋安德批駁道：你們的標準是什麼？簽署一項協議能夠使得中國逐漸變向一個更加民主自由、具有一個開放市場的經濟國家，這難道不是一個理想的世界嗎？

她還表示：美國在中國的關係上取得的成功是有限的。如果歐盟能做到最好，這不就是一個完美的標準嗎？

歐盟貿易部委員會主席表示：該協議涉及到國際勞工組織（ILO）公約，特別是有關強迫勞動的公約，中國答應在批准公約時信守承諾。 她還表示：我們和中國人合作的時候應該聰明一些。告知他們如果想歐洲核准投資協議，那麼在投票之前就應該有些表示。

法新社布魯塞爾還報道說，歐盟駐華大使郁白(Nicolas Chapuis)1月25日在一次記者會上表示：貿易協定或投資協議都不是讓人尊重人權的司法工具。

據德國《明鏡周刊》的報道，1月25日在一封公開信中，批評人士表示：北京近些年來多次違背承諾。在此情況下，認為中國會信守在投資和貿易上的承諾，是一種幻覺。信中列舉的例子是對相關民主運動的鎮壓、對維族爾人強制勞工營、北京對澳大利亞的制裁和與台灣的對峙。