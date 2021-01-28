北京將在氣候領域合作與人權掛鉤遭推民炮轟

《環球時報》1月28日刊登英文版文章，將中國在氣候領域的合作與人權問題掛鉤，譴責西方在要求中方合作的同時卻繼續對中國的人權問題指指點點。環球時報的上述言論在推特上引發一些網民嘲諷的批評與嘲諷。@逍遙居士以此圖解釋中國內政

在美國新總統拜登宣布將於今年四月在美國舉行氣候峰會，美國國務卿布林墾以及氣候專員克里多次呼籲北京在氣候領域與國際合作之後，中國官方環球時報周四刊登英文版文章將中國在氣候領域的合作與人權問題掛鉤，譴責西方在要求中方合作的同時卻繼續對中國的人權問題指指點點。環球時報的上述言論引發西方網民的強烈反響，環球時報的推特帳號下面貼滿了推民的批評與嘲諷。

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環球時報的文章引述中國外交部發言人趙立堅周四在記者會上就美方希望在氣候領域與中國合作回應說：中美在具體領域的合作不是“溫室里的花朵”，必然與整體的中美關係息息相關。中方已經一再強調，任何一方都不應指望一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支持。

環球時報文章還引述中國網民評論批評美國使用雙重標準，強調中國的人口是美國的四倍，批評美國試圖以氣候來遏制中國的發展。

環球時報的上述報道引發推特用戶的反擊，有推客刊登了新冠病毒以及習近平的圖片並且在上面註上了中國內政的評論。也有推客評論說，北京總算是坦白承認自己對氣候變化根本毫不關心。也有推客指出，氣候變化，空氣污染這些也對中國人產生直接的影響，中國並不是在為他國減排。法國戰略研究基金會的中國問題專家Antoine Bondaz先生評論說，提醒一下，中國的排碳量佔全球的30%，中國的煤炭消費量超過全球的一半，每年都有超過一百萬的中國人死於空氣污染，中國人的平均壽命因此降低了1，2年。中國威脅要將氣候問題與中國的人權問題掛鉤，要求西方停止批評中國人權，這對北京來說又是一大雙贏措施。不過，他認為西方不應該接受北京的遊戲，因為應對氣候變化對中國自身同樣有利。

美國國務卿安東尼·布林肯和美國氣候問題特別總統特使約翰·克里周三多次表示，美國希望與中國在氣候變化方面合作。克里同時還表示，美國與中國之間存在許多嚴重分歧，有關知識產權，市場准入以及南中國海等問題都與氣候議題毫不相關。