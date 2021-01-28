郭飛雄赴美照顧病妻受阻 絕食抗議隨時會被抓

中國當局28日下午以“涉嫌危害國家安全”的理由，在上海浦東機場攔截了中國異議人士郭飛雄，使其未能出關搭機赴美照顧患癌重病的妻子，失望憤慨的郭飛雄於是宣布就地開始無限期絕食抗議。

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據中央社報道：郭飛雄與他姐姐28日下午6時左右從廣州飛抵上海，但在浦東機場準備轉乘飛往美國舊金山的國際航班時，被當局以“涉嫌危害國家安全”等名義攔截，未能出關。郭飛雄宣布就地開始無限期絕食抗議。

在美國的民運人士王丹28日晚10時許在臉書發文表示，郭飛雄為照顧病重的妻子希望來美，但已經被中共當局阻攔。王丹表示，他們正在發起聯署信，今晚就會發給國際媒體和美國國會、國務院，請大家關注郭飛雄一家人的命運。

另一位在美的民運人士蘇曉康28日晚10時許也透過臉書轉發郭飛雄來自浦東機場的訊息。郭飛雄說：“我不願離開，已經從海關開始，就地無限期絕食，目前公安還沒有來，估計廣州國保會連夜乘飛機過來抓人……”

郭飛雄由於身在美國馬里蘭州的妻子張青近期罹患結腸癌，而且出現擴散，他1月初曾致信中國國務院總理李克強，要求李克強責令當局歸還護照，讓他可以到美國與家人團聚。他的妻子剛剛做完腫瘤切割手術，身邊兒女都小，只有他能夠照顧妻子。之後情況出現轉機，廣東省公安廳和廣州市公安局讓郭飛雄寫了出國申請報告，允許他辦新護照。之後美國領事館在兩天中就為他辦好了簽證。但之後廣州國保面對面告訴郭飛雄：廣州同意他出國，但是公安部強行阻攔，會下令他們在機場把他攔住。除非他跟這些公安部的官員到幾千里之外，一個非常神秘的地方，就一個他完全不知道的主題進行某種“談判”。

中央社報導指出，現年54歲的郭飛雄，被認為是一位信仰民主自由、溫和理性倡導公民權利的民間學者，一向不顧個人安危為公共事務和政治議題而奔波呼號，曾因維權行動、為法輪功辯護聲援、要求中共官員財產公開而被中共當局關押4次，兩度坐牢；過去15年中有11年在獄中度過。2019年刑滿獲釋後郭飛雄爭取出國與妻子孩子團聚，但護照一直被廣州市公安局扣押。