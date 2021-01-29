北京不承認BNO護照對香港人有什麼實際後果？

北京當局2021年1月29日周五宣布，中國從1月31日起將不再承認英國授予香港人的海外特殊護照(BNO)。那麼，這個懲罰會對港人造成什麼不良後果嗎？

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法新社說，北京不再承認港人英國海外護照，會給持有這種護照的港人造成什麼實際後果，目前尚不清楚。這可能意味着持有這種特別海外護照BNO的香港人將不能再進入中國大陸。但中國當局不一定知道誰攜帶這樣的護照。香港公民前往中國大陸時，只能使用香港護照。除了進入英國或其他承認這種旅行證件的國家外，他們沒有理由使用英國海外BNO護照。

不過，中國外交部趙發言人今天29日在記者會上補充說，北京 “保留採取進一步措施的權利。”他並譴責英國此舉是“正在把大量香港居民變成二等英國公民”。

倫敦28日宣布港人英國加長版海外護照（5年）1月31日生效。中國外交部發言人趙立堅今天回應表示，中國從1月31日這一天起，將不再承認所謂的英國海外護照為旅行或身份證件"。

據法廣駐香港特約記者甄樹基約翰遜周五報道，英國首相約翰遜28日發表聲明表示：“我們（英國）向香港BNO持有人在我們國家生活、工作和安居，提供了一條新途徑，我對此感到無比自豪。而我們重視與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，我們捍衛自由和自治，這是英國和香港都重視的價值。”

英國外交大臣多米尼克-拉布譴責北京當局為香港製定的《國家安全法》"顯然嚴重違反了主宰香港交接的《中英聯合聲明》"。

倫敦統計到大約35萬名港人持有英國海外護照BNO。另有290萬1997年香港回歸前出生的香港人也都可以獲得這個護照。英國希望持有這款護照的港人5年後變成英國公民。

據英國內政部稱，由於採取了特殊程序，7月至1月中旬，已有7 000名BNO護照持有者抵達英國。倫敦估計，新系統在5年內可吸引多達32萬2400名港人。