歐盟批准阿斯利康新冠疫苗 馮德萊恩呼籲履行合約

歐盟周五批准使用阿斯利康新冠疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，希望阿斯利康藥廠履行合約，向歐盟發放4億劑訂購的疫苗。另外，歐盟設立機制監察疫苗出口。

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英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的這款疫苗已獲得歐洲藥品管理局批准使用。法新社報道，這是繼美國輝瑞製藥公司與德國生物新技術公司聯合研發的疫苗及美國莫德納公司研發的疫苗之後，歐盟批准在歐盟27國使用的第三款新冠疫苗。

據歐洲藥品管理局的聲明表示，阿斯利康疫苗在臨床測試的有效率大約是60%，基於這個數據，推薦這款疫苗供所有18歲以上人士接種。聲明表示，雖然還沒有足夠的結果顯示這款疫苗如何在較年長人士中發揮作用，但相信可得到保護。

德國疫苗委員會周四曾做出建議，認為"目前沒有足夠數據評估這款疫苗對65歲以上人口的效力"，應只提供給18至64歲的人。但歐盟藥監局結論並未僅限65歲以下者使用，歐盟藥監局認為，雖然大多數試驗者年齡在18至55歲之間，55歲以上結果不足，但因已觀察到免疫反應並考量其他疫苗效力經驗，專家認為這款疫苗可使用於老年人。

歐盟委員會主席馮德萊恩周五在推特上發文表示，希望阿斯利康公司能履行合約，向歐盟發放訂購的4億劑疫苗。

儘管歐盟藥品管理局批准了阿斯利康疫苗，建議歐盟授予有條件上市許可，但這款疫苗在核准前因供應減量與歐盟發生嚴重爭執。阿斯利康上周通知歐盟，今年第一季供貨量將減少高達60%，自8000萬劑降為3100萬劑。此舉引發歐盟及成員國不滿，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，廠商必須履行承諾交貨，歐盟並提出設立疫苗出口透明度機制反制，但阿斯利康執行長索利歐（Pascal Soriot）受訪時表示，阿斯利康與英國簽訂的合約比歐盟早了3個月，會優先供貨給英國，並說與歐盟簽訂的合約是儘力而為提供疫苗。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）27日召開記者會公開批評阿斯利康與英國"先簽先得"的邏輯，強調廠商需履行合約責任。

另外，歐盟設立機制監察疫苗出口。歐盟委員會周五設立疫苗檢查機制，監察在歐盟成員國廠房生產的新冠疫苗出口情況，可以在一些情況下拒絕疫苗出口。