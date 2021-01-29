紐時：布林肯對中國強硬 對台審慎支持

如果紐約時報的分析正確，台灣未來與美國的關係將會是暢順的平穩的，但相反而言，華府與北京未來四年將會是艱鉅的。至少這將是前總統特朗普留下給現政府的一個可供參考的政策。

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剛上任為國務卿的布林肯告訴參議員們：“我非常不贊同他在許多領域的做法，但基本原則是正確的。”他指的是特朗普對中國的態度。他又說：“而且我認為這實際上對我們的外交政策很有幫助。”

紐約時報的分析指出，布林肯小心翼翼地強調對台灣的支持，包括幫助台灣抵禦中國的侵略。“我也希望看到台灣在世界各地發揮更大的作用，包括在國際組織當中，”他說。

他表示，他將審查蓬佩奧1月9日宣布的一項決定，該決定放寬了美台官員的互動限制，其中一些限制已經實施多年，是1979年美國不再承認台灣國民黨政府、實施“一個中國”政策的一部分。人們普遍認為，取消這些限制是為了在特朗普政府結束之前鎖定對北京的強硬路線。

然而，布林肯提出了這樣一種可能性，即該舉措已越過了特朗普上個月剛剛批準的評估華盛頓和台北之間外交關係的法律。布林肯說，“我們將認真評估”，確保沒有發生這種情況。

換言之，特朗普任期末期對台灣大幅開放的政策，將可望獲得保留，只是布林肯的作法將會是含蓄的。

現年58歲的布林肯接手的是一個在他看來士氣低落的國務院，與2017年初他離開副國務卿職位時相比，部門人員減少了約1000人。布林肯在上周的提名聽證會上表示，確保外交使團中的多元文化計畫將“是衡量我成功與否的重要指標，無論我在職多久”。

在美國之外，團結持懷疑態度的盟友以及管理一系列對手的能力將是其影響力的真正考驗。他在奧巴馬總統在敘利亞、伊拉克和利比亞犯下的重大錯誤中扮演的角色，仍然是其批評者的話柄。

肯塔基州共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）在周二投票前幾分鐘發表了唯一的反對布林肯的演講，指責他在美國捲入2011年利比亞衝突和2014年敘利亞衝突中負有責任，加劇了該地區的混亂和動蕩。

保羅說：“當奧巴馬政府與布林肯和其他軍事干預主義者共事時，我們有了更多戰爭。”他說，布林肯未能在確認聽證會上讓參議員確信“政權更迭是錯誤的”。

布林肯表示了重新跟其他世界大國一道，限制伊朗核計畫的堅定意願，該限制協議於2015年達成，由特朗普政府於2018年退出。這是他面臨的最具爭議的政策決定之一。