少男陰柔變陽剛 後浪拍前浪 網絡熱搜超10億

中國娛樂圈流行少男陰柔美的潮流似乎快過去了，要變成官方培養的陽剛之氣了。中國教育部給提出這個問題的政協委員回了信，消息一下子衝上熱搜，超10億的閱讀點擊，令人想到曾經大火的“後浪”。

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據搜狐1月30日的消息說，中國教育部回應“防止男性青少年女性化”提案衝上了中國互聯網的熱搜。中國教育部1月28日在官網貼出對全國政協委員提出的《關於防止男性青少年女性化的提案》的回答。

中國教育部答覆表示，將從加強體育教師配備、加強學校體育制度頂層設計、深入開展健康教育及加強青少年心理健康教育相關問題研究等方面開展工作。

據中央社1月30日報道說，這段公告昨天披露後，在新浪微博引發熱議，截至發稿，相關關鍵字累積閱讀量超過10億。多數中國網友認為，官方加深“性別刻板印象”，將助長“性別歧視”。

而中國官媒新華社微博則將“陽剛之氣”與國家連在一起。指出，“陽剛之氣”是青少年成長不可缺的精神鈣質。…少年強則國強。

有人留言表示“哪有什麼『男性化』、『女性化』，放下性別刻板印象，正視每一個善良正直的人才是最重要的”；還有人說，“男生女性化，女性男性化是個人愛好，特色，沒必要為了某些人的政績做出改變，女性化不應該變成侮辱性的貶義詞。”

本台今天遍尋中國媒體網絡，沒有找到這個提案的作者，也就是那位政協委員的名字。還有網民奇怪道：為什麼這條消息可以吸引這麼多網民的熱搜？一個男生長成啥樣，不是爹媽和老天爺共同決定的嗎？