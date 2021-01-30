新冠病毒疫情：歐洲堪憂 美國出現緩解跡象

法國新冠肺炎入院及重症患者人數仍高居不下；為遏制變種新冠病毒傳播，歐洲各國紛紛祭出新的更嚴格限制措施，包括關閉邊境；而美國疫情出現緩解跡象。俄羅斯疫情嚴峻，莫斯科市長稱全市超過半數人染疫。

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法新社報道，法國衛生部周六晚間通報，法國感染新冠病毒入院患者人數達2萬7000人，重症患者3000人，衛生部稱，這兩項數字仍"高居不下"。總計有2萬7242人在醫院接受治療，其中包括3103例重症患者。而在3周前，入院為2萬4000例，重症2600例。周六新增死亡病例242例，累計達7萬5000例。

法國開始疫苗接種4周後，已有145萬人至少接種一次疫苗。

雖然法國疫情仍然"令人堪憂"，但法國總理卡斯泰周五宣布一系列新的措施，包括關閉非歐盟國家邊界，避免第三次封城。

另外，意大利新增421例新冠病毒死亡病例，累計死亡增至8萬8279例，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球排名第6高。路透社報導，意大利衛生部周六通報新增1萬2715例確診，較前一天的1萬3574人染疫減少，累計確診攀升至254萬1783例。染疫住院病患達2萬98人，較前一天的2萬397人減少。

意大利藥物局消息人士表示，意大利藥物局已批准使用阿斯利康與牛津大學聯手研發的新冠疫苗。

俄羅斯周六通報，新增1萬9032例確診病例，累計達到383萬2080例。另外，首都莫斯科市長索比亞寧宣稱，全市已有超過一半民眾染疫。俄羅斯政府稱，過去24小時新增死亡512例，累計死亡7萬2697人。俄羅斯塔斯社引述莫斯科市長索比亞寧表示，莫斯科有一半以上的市民已經感染冠狀病毒。

另據法新社稱，美國近兩周以來，新增確診及入院人數持續下降，不過，確診人數仍遠遠高於去年夏季。目前，每天仍有近3000人死亡。 據約翰霍普金斯大學統計顯示，加州累計感染死亡病例增至4萬240例，突破4萬大關，排名全美各州第2高，僅次於紐約州。