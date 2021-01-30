CLONE - 英國稱有信心2月中旬前為1千5百萬英國人接種疫苗

英國表示有信心按計畫在2月15日或之前，為1千5百萬英國民眾接種疫苗。歐盟承諾不會阻止輝瑞疫苗到英國。

廣告 繼續瀏覽後續

英國內閣辦公室事務部長高文浩周六表示，英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話。約翰遜清楚表明，供應給英國的疫苗不應受阻。

歐盟此前宣布，通過緊急授權程序，管控部分在歐盟境內生產的新冠疫苗出口到歐盟以外地區，包括英國，出口前都要通報。目前英國使用的疫苗部份來自英國藥廠在比利時廠房生產的疫苗。

馮德萊恩則表示，疫苗出口管制是臨時性的，在今年3月底之前有效。目的是保障歐盟公民獲得足夠數量疫苗。英國對歐盟在決定前沒有通知英國表示不滿，並指英國會審慎考慮下一步行動。

馮德萊恩向英國首相約翰遜承諾，歐盟管制疫苗出口，但不會中斷德國生物製藥和輝瑞藥廠供應予英國的疫苗。

馮德萊恩周五晚與約翰遜通電話後在社交媒體上表示，與約翰遜的談判是建設性，雙方同意的原則是，不應限制藥廠履行合同。英國向輝瑞訂購的疫苗可以出口。英國早前與輝瑞簽訂購買4000萬劑疫苗的合同，疫苗在比利時一家工廠生產。

而世界衛生組織也表示對歐盟限制疫苗出口的做法不滿。世衛認為此舉可能會影響其他國家及地區展開疫苗接種計畫。

世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）說，歐盟的做法令人擔憂。

世衛組織總幹事譚德塞也表示，這種疫苗民族主義做法可能會導致社會正常狀態恢復緩慢。他表示，這種囤積疫苗做法不僅會進一步加劇全球不平等現象，以及喪失道德底線外，還會助燃疫情蔓延，放緩全球經濟恢復。

歐盟的出口限制將影響包括英國、美國、加拿大以及澳大利亞等全球100個國家，但包括一些比較貧窮國家在內的許多其他國家則不受此限制。 歐盟堅稱，這一管制措施是臨時計畫，並非出口禁令。 在倫敦和都柏林強烈抗議後，歐盟被迫取消了愛爾蘭邊境疫苗出口限制的計畫。