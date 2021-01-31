中國海警法今起生效 日本擔憂釣魚台緊張升高

中國人大常委會議22日通過"海警法"，授權海警在"中國管轄海域"處理外國船隻時動用武力。新法今起起生效，日本政府擔憂釣魚台海域升高緊張，並向中國政府表達擔憂。

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中央社援引日本讀賣新聞報道，中國的海警法2月1日起生效，日本擔憂在釣魚台周邊警備的日本海上保安廳巡邏船，以及在此海域捕撈的日本漁船可能成為中國動武的對象。

中國海警船去年在日本領海外側的、毗連區航行的日子有333天，創新高紀錄。日本海上保安廳注意到中國海警船有6艘船身顯示新的編號，船團大致上是4 艘編組行動。

中國海警的配備是1萬噸級的大型巡邏船，船隻越來越大型化。有的巡邏船配有類似海軍裝備的76毫米機關砲。

日本沖繩縣的漁會官員擔心將來漁船在釣魚台海域會被中國海警以武器相向。中國海警船去年發生逼近日本漁船的爭議有8件。日本政府將釣魚台"國有化"後，從2013年至2019年之間僅4件。

日本政府不希望中國在日本"領海內"妨礙日本漁船的情形常態化，認為中國如果經常在日本的"領海"執行海警法時，日本對釣魚台的"實質統治"將受質疑。

報道稱，美國總統拜登政府20日上台後，美日兩國的國防部長、外相、首相分別舉行電話會談，都同意釣魚台是美日安全保障條約第5條的適用範圍，有共同防衛的義務。報導指出，短短幾天美日兩國多次確認此事，主要是要強調日本對釣魚台列嶼的實質統治，也希望藉此牽制中國。

日本正積極加強海上保安廳的能力。日本的領海警備作業由海上保安廳負責，但如果海上保安廳無法應對的話，經內閣會議決定後，防衛大臣可發布海上警備行動令，由海上自衛隊應對。

日本執政黨自民黨內部有人認為，受到中國海警法生效的影響，日本有必要完備法令，促使海上保安廳與海上自衛隊加強合作。但日本防衛省官員認為，如果出動海上自衛隊的話，很可能予中國出動海軍的借口，應審慎處理。 日本防衛省希望與中國儘快協商開設自衛隊與中國海軍幹部之間的熱線，以避免發生偶發性衝突。