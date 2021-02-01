世衛官員呼籲讓國際專家在武漢"自由訪問"

世界衛生組織官員周一表示，世衛專家小組在中國武漢針對新冠病毒碩源工作"取得一些進展"，但對所有疑問"可能無法找到答案"。世衛官員並呼籲讓專家們在任務期間有自由訪問的權利。

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法新社報道，世界衛生組織國際專家小組正在武漢進行2019冠狀病毒溯源工作，媒體周一在世衛記者會上詢問關於專家組實地訪問訊息以及對美國新任國務卿布林肯說，北京在允許專家進入病毒發現地點這件事上，表現"遠遠不及格"的看法。

布林肯在接受NBC採訪時表示，時至今日，在國際社會需要的(新冠病毒）信息方面，中國做的遠遠不夠。布林肯強調，儘管世界衛生組織派出新冠病毒源頭調查人員已來到中國武漢現場，北京在允許專家進入病毒發現地點這件事上，表現仍"遠遠不及格"。布林肯表示，中國缺乏透明度是一個"根深蒂固"的問題"，必須加以解決。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，目前專家小組訪問已取得初步進展，但這次訪問可能無法回答所有問題，專家們需要搜集更多數據，且得到更多訊息後會有更多問題，專家們目前正努力中。

世衛流行病學家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，專家們已訪問醫院、海鮮市場，並與中國疾病控制中心官員們會面。行程計畫也包括前往武漢病毒研究所，她並呼籲讓專家們在任務期間有自由訪問的權利。 範科霍芙表示，國際專家小組在當地正進行富有成效的討論，但搜集的訊息還需要進一步分析，她說專家將會訪問武漢病毒研究所，這項行程包括在訪問計畫中。

她進一步指出，應讓專家們有自由決定任務期間需要進行訪問的權利，必須提供他們科學研究的空間。

世衛專家小組1月28日結束14天隔離後展開為期約2周的實地考察行程。1月30日前往收治最初確診病患的武漢金銀潭醫院與院方人員會面、1月31日抵達華南海鮮市場，這是一年多前最早出現群聚感染的地點之一。

法新社說，無論對竭盡全力撇清新冠病毒世界大流行責任的中國政府，還是被指"聽命北京"的世衛來說，這次世衛專家小組的武漢病毒碩源之行都極為敏感。