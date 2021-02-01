全球經濟受疫情重創 而科技五霸大賺特賺

被稱為的Gafam科技五霸的力量通常由其股票市場估值來衡量

隨着2020年開始新冠病毒在全球的蔓延，大量行業和企業都已經感受到新冠疫情帶來的前所未有危機重創，全球產業鏈也都因此蒙受損失。不過疫情推動如數碼行業進入新一輪快速增長期，讓這些數碼行業在新冠疫情中受益，企業股價值在短時間內猛增。

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國際貨幣基金組織曾指出新冠疫情給全球經濟帶來的前所未有的負面影響。2020年的全球經濟衰退可能是上世紀30年代的全球經濟大蕭條以來最嚴重的一次。

就在全球經濟普遍不景氣之際，谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜和微軟世界五強數碼行業卻因全球疫情眾人宅家，改變消費方式而大賺特賺。這些數字企業在短期內迅速成為更快致富，已經形成壟斷集團，其盈利能力和權力隨規模而增加。

被稱為的Gafam科技五霸的力量通常由其股票市場估值來衡量。蘋果或微軟的市值超過2萬億歐元，差不多相當於法國40家最大上市公司的總和。在過去的一年中，科技五霸的市值幾乎翻了一番。 此前企業公司從來沒有如此迅速地升值，而且是在世界各國經濟遭受新冠疫情這個公共衛生危機重創的時候。

這讓人震驚，不少人認為太過分了， 即使我們不得不承認這些科技巨頭已經進入了新的經濟境界。

具體的情況是繼美國沃爾瑪公司後，蘋果以其智能手機已成為第二家每季度銷售額超過1千億美元的私人公司，亞馬遜隨後也加入這個高收入俱樂部。與此同時，無論石油巨頭，或者汽車巨頭包括豐田，大眾集團還有通用汽車集團都無法在這麼短的時間內有如此豐厚的盈利。僅有少數國家的公司如沙特的阿美公司和中國提供電力的國家電網類似，但是這都無法與科技五巨頭相提並論。

科技五霸有如此高創造巨額利潤的能力，如蘋果公司僅在90天內就盈利了300億美元的利潤，這在現代資本歷史上也屬於罕見。

控制科技盈利黑洞

微軟，谷歌和亞馬遜也將隨蘋果和亞馬遜後迅速成為地球上最賺錢的公司。那麼他們的成功秘密是什麼?

《費加羅報》分析指出多年來，數字巨人都採取了相同的策略就是為客戶，無論是個人還是專業人士，在各類領域提供更好更廣泛的服務，包括存儲數據、設備提供和處理信息、娛樂、出行、金融、信息和健康等，因此讓自己成為壟斷寡頭企業，其盈利能力和權力隨着企業規模的增長而增加。 好像有看不見的手只會有助讓這些科技巨頭致富而不是整個國家。

如何應對這些問題，中國開始限制以馬雲代表的科技巨頭，歐洲雖然提出一些針對這些科技巨頭的稅務措施，但是收效甚微。美國新上任的拜登政府是否會採取行動呢 ?

評論認為只有西方政府採取行動才可以阻止這些科技巨頭如同無底黑洞，不斷吸收資本的行動。

但是採取什麼具體措施呢?

如一系列混合有力行動，如通過強加數據共享來加強規則，通過拆解寡頭企業來減少用數據量來限制客戶的依賴，最後阻止他們進行收購，以使讓競爭對手有時間成熟，隨後可以挑戰這些科技巨頭。