台專家：中國海警法違背聯合國憲章與聯合國海洋法

中國全國人大常委會於2021年1月22日通過《中華人民共和國海警法》二月一日正式投入實施，該法案授權海警在"中國管轄海域"處理外國船隻時動用武力，引發中國周邊國家高度警惕。

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日本共同社報道說，日本政府2月1日正式開始收集有關中國動向的信息。計畫於本月上旬舉行的“日中海洋事務高級別磋商”中提及《海警法》，並要求中方予以說明。日本還力爭與美國緊密合作。

越南外交部發言人黎氏秋姮1月29日表示“任何國家在頒發並落實關於海洋的法律文件時都有義務遵守其作為締約國的國際法和國際條約、特別是1982年《聯合國海洋法公約》。”

菲律賓外交部直接向北京提出抗議，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）星期三（1月27日）在推特上寫道,“經過深思熟慮，我提出了外交抗議”, 《海警法》“對任何違抗此法的國家來說都是口頭戰爭威脅，如果沒有人挑戰它，（各國）就會是屈服於它。”

《中華人民共和國海警法》是否違背國際規則？法廣就此採訪了台北海洋科技大學的吳建忠。

吳建忠教授回答說：“簡單而言，聯合國憲章第二條第四項有一個普遍禁止使用武力的條款，禁止使用武力或者威脅使用武力已經成為國際法以及國際關係的重要原則。讀過國際法的人都知道，國際法禁止用戰爭或者以武力威脅，任何國家都不能以戰爭或者以威脅使用武力來解決爭端，中國作為聯合國安理會的常任理事國之一，當然應該了解這些原則。所以國際社會對北京的動武條件十分關注。如果沒有記錯的話，中共海警法第三章第22條規定，當國家主權和管轄權在海上受到外國組織與個人不法組織的侵犯時，海警機構有權利採取一切必要的措施，也就是說，中國海警可以在釣魚島海域以及南海武力執法。而根據聯合國海洋法公約第30條的規定，對於違反沿海國規定的外國船隻，沿海國只能採取驅逐的方式，而不能夠採取武力。所以中共的海警法既違反聯合國公約，又違反聯合國海洋法。“

聯合國1982年通過的《聯合國海洋法公約》於1994年正式生效；今天已經獲得超過160個成員國的簽署與批准，中國人大在1996年批准了該公約，而美國國內至今尚未就是否應該批准該公約達成一致。