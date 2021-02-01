安理會將召開緊急會議討論緬甸局勢 緬甸軍方大規模改組政府

聯合國安理會周二上午將召開緊急會議討論緬甸局勢。英國外交部傳召緬甸駐倫敦大使，美國總統拜登批評緬甸軍方奪權是"對國家邁向民主與法治的直接攻擊"。緬甸軍方奪權後着手大規模改組政府。

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法新社消息，安理會周二上午的緊急閉門會議將以視頻的方式進行。會議將聽取聯合國緬甸特使，瑞士人布爾根納有關緬甸局勢的最新報告。聯合國發言人就這次會議表示，重要的是國際社會就緬甸局勢發出統一的聲音。聯合國發言人並表示擔心當地幾十萬名羅興亞穆斯林的情況會惡化。

英國外交部周一傳召緬甸駐倫敦大使，強調英方將會與盟友透過外交手段，確保緬甸恢復民主。英國首相約翰遜並譴責緬甸軍方的行為，要求釋放被扣押人士。

美國總統拜登批評緬甸軍方奪權是"對國家邁向民主與法治的直接攻擊"。拜登表示，在民主國家，武力絕不能用於推翻人民意願，抹去可信的選舉結果。拜登在聲明中表示，美國過去十年由於緬甸的民主進程，取消對當地的制裁，但現在情況改變，美國將立即檢視制裁法律和權力，並採取適當行動。

聯合國秘書長古特雷斯周一通過發言人發表聲明， 強烈譴責在緬甸新議會開幕前夕拘留國務資政昂山素季、溫敏總統和其他政治領導人。他對宣布將所有立法、行政和司法權力移交給軍方表示嚴重關切。他表示，這些事態發展是對緬甸民主改革的嚴重打擊。

古特雷斯敦促軍事領導人尊重緬甸人民的意願，遵守民主規範，通過和平對話來解決任何分歧。他強調，所有領導人都必須從緬甸民主改革的更大利益出發，參與有意義的對話，避免暴力，充分尊重人權和基本自由。他重申，聯合國堅定不移地支持緬甸人民追求民主、和平、人權和法治。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊周一呼籲緬甸軍方，釋放在接掌政權後逮捕的至少45名人士。巴舍萊（Michelle Bachelet）發表聲明說："我要提醒軍事領導階層，緬甸必須遵守國際人權法律的規定，包括尊重和平集會權利，並避免動用非必要或過當的武力。"

在緬甸軍方對諾貝爾和平獎得主昂山素季領導下的民選政府發動政變，奪取了政權，並在清晨逮捕了昂山素季和她所屬政黨全國民主聯盟的其他領導人後，軍方宣布，大規模改組政府，包括外交部、國防部等11個中央政府部門的部長被撤換，國務資政府部、商務部等19個部門的24名副部長被解除職務。