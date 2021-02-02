核協議 : 伊朗提議歐盟斡旋

就在美國與伊朗就重返《伊核協議》談判僵持不下之際，伊朗外長紮里夫2月1日首次提議歐盟出面斡旋 ，協調伊朗與美國同步滿足重啟談判條件。

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美國拜登新政府上台後，美國和伊朗近期就重返伊朗核問題全面協議互開條件，美國要求伊朗重新履行協議，伊朗要求美國先取消制裁。

伊朗外交部長穆罕默德·紮里夫於2月1日接受美國有線電視新聞網採訪表態，顯示有所鬆動。伊朗外長紮里夫說可以成立某種機制，來同步或者協調雙方需要採取的行動重返協議，他推薦歐盟外交和安全政策高級代表博雷利擔任這個協調工作，協調伊美雙方需要採取的行動。

稍早，歐盟發言人表示歐盟努力讓美國重返協議，並讓伊朗再次完全履行其承諾。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、德國、中國和俄羅斯達成伊朗核問題全面協議。該協議嚴格限制伊朗發展核計畫，阻止其研製原子彈，作為回應國際社會逐漸解除對伊朗的經濟制裁。

2018年5月美國前總統特朗普政府單方面退出伊核協議，隨後重啟並追加一系列對伊制裁措施。歐盟對此譴責，三年來為挽回核協議做努力。

隨後2019年5月以來，伊朗逐步中止履行協議部分條款，同時承諾所採取措施“可逆”。但從今年1月4日伊朗宣布重新提高生產20%濃縮鈾後 ，事態出現緊張。