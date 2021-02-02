法美英德要求立即釋放納瓦爾尼 馬克龍稱："政治分歧絕非犯罪"

俄羅斯莫斯科法院周二判處反對派領袖納瓦爾尼3年半徒刑，法、美、英、德及歐盟等紛紛要求立即釋放納瓦爾尼，法國總統馬克龍表示，俄羅斯反動派領袖被判刑"不可接受"，"政治分歧絕非犯罪行為"。

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法新社消息，莫斯科法院周二裁決俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼"違反緩刑條件"，判處他3年半徒刑，扣除早前被軟禁的時間，實際刑期為2年8個月，律師表明會上訴。納瓦爾尼已被押往監獄。

納瓦爾尼去年8月懷疑被人投毒，一度昏迷，其後轉到德國柏林就醫，上月17日返回莫斯科後，在機場被當局帶走，並一直扣押至今。俄羅斯多個城市在過去兩個周末都有大批民眾上街，要求釋放納瓦爾尼，至少9000人被捕。

納瓦爾尼被判刑招致西方各國強烈譴責，法、美、英、德等各大國領導人紛紛表態，要求立即釋放納瓦爾尼。

法國總統馬克龍周二晚在推特上發文稱，判處俄羅斯反動派領袖納瓦爾尼近3年徒刑"不可接受"，馬克龍呼籲立即釋放納瓦爾尼。馬克龍表示，政治上的分歧絕非犯罪行為，尊重人權及自由民主是不可討價還價的。

美國也對納瓦爾尼被判刑深表憂慮。美國國務卿布林肯表示，美國對納瓦爾尼被判刑深表關注，再次要求俄方釋放納瓦爾尼。布林肯表示，美國將與盟國協作，追究俄羅斯未能保障公民權利的責任。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也在推特上表示，此舉違反俄羅斯做出的國際人權承諾，他要求立即釋放納瓦爾尼。

英國外交大臣拉布表示，這項裁決表明俄羅斯未能履行國際社會的期望，他呼籲俄方立即無條件釋放納瓦爾尼，以及過去兩周被捕的所有和平示威者和記者。

德國外長馬斯也指責這項裁決是"俄羅斯基本自由和法治的沉重打擊"。另外，立陶宛要求歐盟向俄羅斯實施制裁。

納瓦爾尼周二出庭時，指責總統普京向他投毒。他說，"舉旨在恫嚇民眾。他們想借監禁一個人嚇唬千萬百姓。納瓦尼表示，普京希望能被視為偉大的世界領袖和歷史人物，但他卻會以"在內褲下毒的人留名歷史"。